Гостиницу "Белград" на Смоленской улице реконструируют

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В Москве реконструируют 21-этажное здание гостиницы "Белград" по адресу: улица Смоленская, владение 8. Инвестор планирует надстроить два этажа и увеличить таким образом количество номеров, сообщается на сайте Москоминвества.
Общая площадь гостиницы после реконструкции увеличится с 25449 до 28534 квадратных метров. В подземной части появится паркинг, рассчитанный на 25 машин.
Проект реконструкции одобрила на заседании 25 декабря градостроительно-земельная комиссия города Москвы.
Напомним, в домах-книжках на Новом Арбате планируют открыть хостелы с 6-местными, 10-местными и 20-местными номерами и гостиницы. Отели займут пятую часть выставленных на торги зданий, а большую часть площадей отдадут под торговлю.