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Политика

30 декабря 2014, 11:02

Гостиницу "Белград" на Смоленской улице реконструируют

гостиницы реконструкция проекты ГЗК власть

Фото: ТАСС/Виталий Созинов

В Москве реконструируют 21-этажное здание гостиницы "Белград" по адресу: улица Смоленская, владение 8. Инвестор планирует надстроить два этажа и увеличить таким образом количество номеров, сообщается на сайте Москоминвества.

Общая площадь гостиницы после реконструкции увеличится с 25449 до 28534 квадратных метров. В подземной части появится паркинг, рассчитанный на 25 машин.

Проект реконструкции одобрила на заседании 25 декабря градостроительно-земельная комиссия города Москвы.

Гостиница "Белград" по адресу: Смоленская улица, дом 8, была построена в 1975 году. Ее проектировали архитекторы Гельфрейх, Соколов и Кузьмин. По задумке авторов, корпуса гостиницы, находящиеся на противоположных сторонах Смоленской улицы, в домах 5 и 8, копировали друг друга. В 2003 году на доме 5 появилась овальная надстройка, сейчас в нем располагается гостиница "Золотое кольцо".


Напомним, в домах-книжках на Новом Арбате планируют открыть хостелы с 6-местными, 10-местными и 20-местными номерами и гостиницы. Отели займут пятую часть выставленных на торги зданий, а большую часть площадей отдадут под торговлю.

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