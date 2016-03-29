Во Внуково построят гостиницу и футбольное поле

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Во Внукове до конца года построят многофункциональный комплекс с четырехзвездной гостиницей и футбольным полем. Объект будут использовать как тренировочную площадку для чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Общая площадь комплекса составит 35 тысяч квадратных метров. Гостиница будет рассчитана на 250 номеров, ее высота составит 14 этажей. Футбольный стадион сможет вместить три тысячи зрителей.

Поле оснастят искусственным покрытием, системами подогрева и автоматической поливки газона. От непогоды зрителей защитит козырек.

В настоящее время завершены работы по строительству каркаса гостиницы и трибун стадиона. В отеле ведутся отделочные работы.

Напомним, в этом году откроют девять тренировочных футбольных полей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, всего запланировано построить 13 футбольных полей. Все они будут работать на детско-юношеские спортивные школы. На данный момент, два из них уже построены, девять полей сдадут в этом году и два останется на следующий год.