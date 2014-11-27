Сегодня в СМИ: Уничтожение порубочных остатков и новые гостиницы

Фото: m24.ru

Студентам колледжей продлят обучение на пять месяцев

Минобрнауки увеличит срок обучения в колледжах и техникумах на пять месяцев – это позволит учащимся больше времени проводить на практических занятиях, пишет "Коммерсантъ".

Работодатели поддерживают инициативу, отмечая, что выпускникам действительно не хватает практического опыта. Однако эксперты уверены, что для каждой рабочей специальности необходимо установить свой срок обучения.

Обвиняемых в краже акций распустили по домам

Мосгорсуд освободил из СИЗО совладельцев компании "Техинвестстрой", обвиняемых в хищении у своего партнера акций, оцениваемых в 1,6 млрд руб, сообщает "Коммерсантъ".

По решению суда знакомиться с материалами дела они будут под домашним арестом.

450 тысяч российских должников могут лишить водительских прав

Отказ платить по долгам может стоить водительских прав. Их предлагают забирать на неопределенный срок, как только долг превышает десять тысяч рублей, передает "Российская газета".

Права вернут, когда гражданин расплатится по долгам. Такой законопроект внес в Госдуму депутат Александр Агеев. По его подсчетам, предлагаемая мера может коснуться 450 тысяч неплательщиков.

В России появятся гостиницы с сервисом "все включено"

В Краснодарском крае заработают отели по системе "все включено", как в Турции и Египте. Такие заявления были сделаны на первом Международном туристском форуме в Сочи, пишет "Российская газета".

Кроме того, уже в следующем году на российские курорты отдыхающих могут перевозить чартерными рейсами. Это значит, что билеты должны стоит дешевле.

В Подмосковье решили уничтожать порубочные остатки по новым технологиям

В Московской области вскоре опять зажгут костры. В местах санитарных рубок, где леса были поражены жуком-короедом, возобновится сжигание порубочные остатков, сообщает "МК".

Делать это будут с осторожностью, сверяясь с прогнозом погоды. А в будущем году власти региона обещают внедрить альтернативный метод утилизации пораженной древесины, ее будут дробить, мульчировать и смешивать с почвой.