Гостиница "Пекин" получит статус пятизвездочной

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Гостиница "Пекин" в центре Москвы после реконструкции получит статус пятизвездочной, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Уже до конца года строители планируют завершить первый этап работ реконструкции. Сдадут административно-деловой корпус гостиницы, апартаменты на 1,2 тысячи мест, а также парковку на 427 машин.

После реконструкции гостиницы два ее корпуса станут выше на этаж, а количество апартаментов вырастет с 352 до 360. В холлах сделают колясочные, игровую зону для детей и помещения для консьержа. Новые апартаменты приспособят для продолжительного проживания.

Гостиница "Пекин" расположена на Большой Садовой улице. Здание построено по проекту архитектора Дмитрия Чечулина в 1949-1955 годах и является памятником архитектуры сталинского ампира.