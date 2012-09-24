Форма поиска по сайту

24 сентября 2012, 13:54

Туризм

Постояльцы гостиницы в ЮАО эвакуированы из-за угрозы взрыва

На юге Москвы из отеля "Азимут" эвакуированы 160 человек. Неизвестный сообщил, что в гостинице заложено взрывное устройство. Помещения осматривают кинологи и взрывотехники

Постояльцы и персонал гостиницы "Азимут" на юге Москвы эвакуированы после сообщения об угрозе взрыва.

О минировании здания на юге Москвы в полицию по телефону сообщила неизвестная женщина.

Она заявила, что взрывное устройство находится в здании, расположенном по адресу Варшавское шоссе, 9, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

"В настоящее время на месте работают кинологи, выехали медики и пожарные. Проводится проверка. Находившиеся в здании люди эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

