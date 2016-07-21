Площадь Большой Сибирской гостиницы Стахеева вырастет после реставрации

Правительство РФ разрешило казначейству профинансировать реставрацию памятника архитектуры регионального значения – "Большой Сибирской гостиницы Стахеева" в центре Москвы – с увеличением площади на 30 процентов, следует из текста распоряжения правительства на портале правовой информации.

Общая площадь здания 1900 года постройки в центре Москвы в Большом Златоустинском переулке, владение 6, строение 1 – 12,352 тысячи квадратных метров.

Общая площадь объекта после проведения работ достигнет 16,111 квадратных метров. Общая сумма работ за 2016-2018 годы составит 2,41 миллиарда рублей. Работы должны быть завершены до конца 2018 года. Распоряжение правительства предусматривает размещение в здании казначейства России.

Николай Стахеев – известный меценат, купец и золотопромышленник, коллекционер живописи. С его именем связаны сразу несколько исторических зданий в Москве, в числе которых – "Большая Сибирская гостиница". Она была построена по проекту архитектора Михаила Бугровского. В 1926 году в этом здании жил писатель Андрей Платонов.