Власти Москвы намерены отреставрировать крышу гостиницы "Националь"

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорнаследие согласовал проект реставрации крыши гостиницы "Националь". Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Кроме того, согласована проектная документация на проведение работ по сохранению еще 11 памятников культурного наследия. Так, планируется усилить фундамент, ремонт отмостки на объекте федерального значения "Дом-мастерская, в котором жил и работал Виктор Васнецов в 1894-1926 годах" по адресу переулок Васнецова, дом 13.

Также будут отреставрирован "Ансамбль жилых домов "Матросская тишина" по адресу улица Матросская Тишина, дом 19, корпус 1; объект регионального значения "Доходные дома купца Афремова начала 20 века" по адресу улица Садовая-Спасская, дом 19, строение 2.

Ремонтно-реставрационное работы по приспособлению к современному использованию будут проведены в "Городской усадьбе Грачева" по адресу Денежный переулок, дом 1, строение 1. Помимо этого планируется отреставрировать "Московскую 1-ю мужскую гимназию", "Жилой дом Целибеева и Арсентьева", "Хирургическая лечебница доктора медицины Руднева", "Доходный дом Кузнецова", "Дом со львами"; "Жилой дом электродного завода", "Доходный дом" по адресу Варсонофьевский переулок, дом 4, строение 1.