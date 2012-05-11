Апартаменты гостиницы "Москва" сдадут к июню

Второй пусковой комплекс воссоздаваемой гостиницы "Москва" будет введен в строй 31 мая 2012 года. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

В состав второго пускового комплекса входят апартаменты в количестве 44 штук, аварийное электроснабжение, магистральные и локальные системы безопасности. В настоящее время сотрудники Мосгосстройнадзора приступили к итоговой проверке комплекса, которая закончится 29 мая.

В ведомстве подчеркнули, что особое внимание специалисты Мосгосстройнадзора уделяют надежности и безопасности работы инженерных систем, обеспечивающих противопожарную защиту здания.

Согласно проекту, в декабре 2011 года был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс гостиницы в составе подземного гаража-стоянки, торговой зоны, офисной части, апарт-отеля и культурно-досугового центра. Во второй этап входят апартаменты, а сама гостиница входит в третий пусковой комплекс. Окончание всех этапов воссоздания гостиницы "Москва" планируется в четвертом квартале 2013 года.

Гостиница "Москва" была построена в 1935 году. В 2003 году она закрылась на реконструкцию, в рамках которой ее общая площадь должна увеличиться с 98 тысяч до 185,5 тысячи квадратных метров, при этом площадь гостиницы с апартаментами займет 62,13 тысячи квадратных метров.