Власти Москвы продают свои доли в "Интуристе" и "Голутвинской слободе"

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти столицы намерены продать все акции ОАО "Главснаб Правительства Москвы" и блокирующие пакеты акций в ОАО "Голутвинская Слобода" и ОАО ВАО "Интурист".

Соответствующий аукцион проведет в ноябре 2012 года СГУП по продаже имущества Москвы по поручению столичного департамента имущества, сообщает пресс-служба СГУП.

Главснаб поставляет ресурсы Правительству Москвы, предприятиям и организациям городского хозяйства, крупным и малым предприятиям бизнеса, а также учреждениям спорта, культуры и соцсферы. Ему принадлежат 8 складских комплексов внутри МКАД общей площадью 106 тысяч квадратных метров и офисного здания в центре Москвы площадью 3 тысячи квадратных метров. Склады и офис занимают земельные участки площадью 305 тысяч квадратных метров. Начальная цена актива на аукционе - 2,544 миллиарда рублей.

"Голутвинская слобода" - историко-архитектурный ансамбль на берегу Водоотводного канала, в котором воссозданы фабричные постройки, характерные для XIX века. Деятельность компании - арендный бизнес. Ей принадлежат офисный центр "Голутвинский двор" площадью 11,5 тысячи квадратных метров, офисный центр "Новый двор" площадью 12,1 тысячи квадратных метров, а также многофункциональный комплекс площадью 21,2 тысячи квадратных метров. Начальная цена 49 процентов акций - 1,6 миллиарда рублей.

Компания "Интурист" - лидер въездного туризма в России. Ее активы присутствуют в 80 регионах России, у общества 7 тысяч партнеров в 168 странах мира. В собственности "Интуриста" - контрольные пакеты московского туроператора "Скайвей" и петербургской "Ривьеры".

Кроме того, в собственности общества - пятизвездочные отели Principe Forte dei Marmi в Италии, Savoy Westend Hotel в Чехии и "Алтай Резорт" в Алтайском крае, а также гостиница "Космос" в Москве. Также в аренде и управлении фирмы - гостиницы в Нижнем Новгороде, Петрозаводске и других городах России. Начальная цена 25,036 процентов акций "Интуриста" - 2,6 миллиарда рублей.

Помимо этих лотов, СГУП по продаже имущества в ноябре выставит на торги еще 12 различных пакетов акций общей суммой 4,7 миллиарда рублей.

Напомним, сейчас Москва активно распродает свои непрофильные активы. К примеру, 30 августа была продана старейшая гостиница столицы "Метрополь", а 26 сентября - доля в "Центре международной торговли". Кроме того, власти заявили о намерении продать свой агрокомплекс в Кабардино-Балкарии, долю в спорткомплексе "Олимпийский" и гостиницу "Будапешт". Также на торги могут быть выставлены Гостиный двор и аэропорт "Внуково".