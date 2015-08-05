Часть вестибюля метро "Чкаловская" снесут из-за строительства гостиницы

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Наземную часть вестибюля станции метро "Чкаловская" снесут из-за строительства гостиницы на площади Курского вокзала, говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.

Здание возведут в составе многофункционального комплекса. После демонтажа вестибюля, инвестор должен будет передать столичной подземке помещения общей площадью свыше 143 квадратных метров.

Площадь будущего гостиничного комплекса составит порядка 60,5 тысяч квадратных метров. Надземная часть здания составит 47,3 тысяч "квадратов".

"Москва в цифрах": Как развивается гостиничный бизнес столицы

Ранее в интервью m24.ru глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев заявил, что в Москве строится свыше 800 тысяч квадратных метров апартаментов. Из них более половины числятся как гостиницы.

Апартаменты могут возводиться как долевое строительство, однако права дольщиков не защищены специальным законом. Столичные власти надеются, что конца года ситуация исправится, и такие объекты попадут под действие федерального закона. Тем временем московские власти выявили 12 апартаментов, построенных в бывших промышленных и складских помещениях.

По словам Тимофеева, сейчас в Москве официально строится 312 тысяч квадратных метров апартаментов. Плюс 500 тысяч квадратных метров, которые числятся как гостиницы, но по факту также являются апартаментами.

Они стоят дешевле жилья, но имеют свои "минусы": повышенный налог на имущество, тарифы ЖКХ, невозможность прописаться и прикрепиться к школе или поликлинике. Перевести уже построенные апартаменты в категорию жилья нельзя.