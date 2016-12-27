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Актриса театра и кино Ирина Мирошниченко опровергла информацию о своей госпитализации, назвав ее "диким розыгрышем", сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что 74-летняя актриса была госпитализирована в одну из столичных клиник, поскольку врачи диагностировали у нее острое воспалительное заболевание.