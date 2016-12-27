Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Актриса театра и кино Ирина Мирошниченко опровергла информацию о своей госпитализации, назвав ее "диким розыгрышем", сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что 74-летняя актриса была госпитализирована в одну из столичных клиник, поскольку врачи диагностировали у нее острое воспалительное заболевание.
Ирина Мирошниченко (род. 24 июля 1942 года) – советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР. С 1965 года работает в театре МХТ имени Чехова. К числу наиболее известных фильмов с ее участием относятся такие картины, как: "Я шагаю по Москве" (1963), "Андрей Рублев" (1966), "Ошибка резидента" (1968), "Дядя Ваня" (1970), "Вам и не снилось" (1980), "Тайна мадам Вонг" (1986) и многие другие.