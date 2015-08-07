Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа 2015, 23:56

Город

В Москве госпитализировали актера Льва Дурова

Народного артиста СССР Льва Дурова госпитализировали

Народного артиста СССР Льва Дурова госпитализировали в Первую Градскую больницу в Москве, сообщает канал "Москва 24".

По некоторым данным, у 83-летнего актера произошел инсульт.

Лев Дуров родился 23 декабря 1931 года в Москве. Семья Дуровых принадлежит к знаменитой династии русских цирковых артистов.

В 1950 году он поступил в Школу-студию МХАТ на курс Георгия Герасимова и Сергея Блинникова. В 1954 году после окончания Школы-студии МХАТ был принят в труппу Центрального детского театра. В 1963 году вместе с Эфросом перешел в Театр Ленинского комсомола, а в 1967 году — в Московский драматический театр на Малой Бронной, где и работает по настоящее. Кроме того, Лев Дуров снялся более чем в 200 кинокартинах.

госпитализация Лев Дуров

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика