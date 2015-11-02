Психологи отмечают рост числа обращений после авиакатастрофы в Египте

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В Московской службе психологической помощи зафиксирован всплеск звонков в связи с авиакатастрофой Airbus 321 в Египте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя филиала "Телефон неотложной психологической помощи 051" Московской службы психологической помощи населению Нину Петроченко.

"Это порядка 6 процентов от общего количества поступивших звонков, довольно большая цифра. При этом были и обращения, непосредственно связанные с авиакатастрофой – когда, например, люди собираются лететь в Египет, – так и опосредованно – страх полетов, чувство незащищенности", – рассказала Нина Петроченко.

Она добавила, что в обычные дни количество звонков из-за аэрофобии, примерно один на тысячу. Чаще всего москвичи звонят из-за страхов, связанных со здоровьем, разрывом отношений или экзаменами.

Над идентификацией погибших в Синае работают более 50 экспертов

В Московской службе психологической помощи населению сейчас работает около 350 профессиональных психологов. Бесплатные консультации ведутся как лично, так и по телефону, и даже по скайпу. По номеру "горячей линии" консультацию у психолога можно получить круглосуточно.

"Каждый москвич может набрать с городского телефона простой номер 051 и проработать с психологом свои проблемы – будь это острая кризисная ситуация или вопросы личностного развития, семейная ситуация или профессиональные проблемы", – говорится на сайте службы.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту людей не выжил.