Несколько станций МКЖД переименуют

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Несколько станций на Малом кольце МЖД получат новые названия, сообщает пресс-служба РЖД. Решение было принято на совещании с участием вице-президента компании Олега Тони и заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина.

Станции переименуют для улучшения навигации пассажиров – названия будут синхронизированы с близлежащими станциями метро.

Так, станция Рязанская получит название Нижегородская. С нее пассажиры смогут пересесть на одноименную планируемую станцию метро.

Станция Открытое шоссе получит название Бульвар Рокоссовского – такое же, какое носит расположенная поблизости станция метро. Аналогично будут переименованы станции Черкизово (новое название – Черкизовская), Кутузово (новое название – Кутузовская), Площадь Гагарина (новое название – Ленинский проспект).

Станция Сити получит новое название Деловой центр, а станция ЗИЛ – Парк Легенд.

Ранее m24.ru сообщало, что тестовый запуск МКЖД запланирован на конец весны или начало лета.

На кольце будет 31 станция, пассажиры смогут сделать 17 пересадок на 11 линий метрополитена и 9 пересадок на радиальные направления Московского железнодорожного узла. Объем движения на Малом кольце будет достигать 110 пар поездов в сутки с минимальным интервалом от 6 минут.