Главы районных управ проведут в ноябре 125 встреч с жителями

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Главы районных управ в ноябре проведут 125 встреч с жителями. Об этом сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти.

Чиновники планируют рассказать о подготовке жилищно-коммунальных служб районов к работе в зимний период, работе по снижению задолженности за услуги ЖКХ, пресечении несанкционированной торговли на территории районов и о благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов.

Также предполагается обсудить взаимодействие с общественными организациями и объединениями и работу комиссий по делам несовершеннолетних.

С графиком встреч можно ознакомиться здесь.