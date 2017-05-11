Более 250 столичных зданий украсит архитектурно-художественная подсветка

Фото: m24.ru

Порядка 250 зданий в столице в этом году получат архитектурно-художественную подсветку в рамках программы благоустройства "Моя улица", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По будням и в выходные здания будут подсвечиваться белым светом, а в праздничные дни подсветку будут делать более яркой и интенсивной.

Архитектурно-художественную подсветку получат так называемые объекты-доминанты – дома, стоящие на перекрестках улиц, административные здания, а также исторические постройки.

Среди прочих подсветкой оборудуют следующие здания:

Храмы Патриаршего подворья, улица Варварка, дома № 2, 4, 8, 12;

Палаты бояр Романовых (XVI век), улица Варварка, дом № 10;

Памятник федерального значения "Торговый дом Московского страхового общества "Боярский двор" (1901 год), архитектор Федор Шехтель, Старая площадь, дом № 8/5с1;

Памятник регионального значения "Доходный дом Московского купеческого банка с магазинами и товарными складами" (XIX век), Старая площадь, дом № 2/14;

Церковь Ивана Богослова под Вязом (1825–1837 годы), Новая площадь, дом № 12с2;

Дом № 14 на Новой площади (XIX век);

Выявленный объект культурного наследия "Жилой дом с лавками" (1817 год), улица Сретенка, дом № 11;

Дом № 12 на улице Сретенке (XIX век);

Дом № 12 на улице Пречистенке (здание относится к Пушкинскому музею);

Дом № 14 на улице Пречистенке (XIX век, на основе палат XVII века).

Архитектурно-художественную подсветку в Москве имеют более 1,5 тысячи зданий. Такое освещение, как правило, есть на основных магистралях и в центральной части города. В рамках программы "Моя улица" в 2015 году светодиодами оснастили более 250 зданий, а в минувшем – еще полторы сотни домов.

