27 февраля 2017, 16:25

Город

Генеральный план Москвы могут обновить после 2020 года

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Генеральный план Москвы, который приняли в 2010 году могут актуализировать после 2020 года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин в интервью РИА Недвижимость. По его словам, в градостроительной политике есть правило корректировать Генплан примерно раз в пять лет.

Действующий генеральный план города фактически обновили при подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Проект ПЗЗ прошел публичные слушания в декабре 2016 года, а к июлю 2017 года правила должны утвердить в Москве.

Строительство в Москве ведется в соответствии с Генеральным планом развития города, который является основным документом территориального планирования. В настоящее время в российской столице на законодательном уровне действует Генеральный план развития Москвы, утвержденный в 2010 году.

Генплан учитывает совокупность социальных, экономических, экологических факторов, природных особенностей и исторически сложившегося своеобразия города, культурные традиции и традиции московского градостроительства и архитектуры. Все это служит обоснованием долгосрочной стратегии застройки Москвы.

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) – документ градостроительного зонирования. Он включает в себя карту градостроительного зонирования, а также перечень регламентов и правил. ПЗЗ нужен для планировки территорий муниципалитетов, cохранения объектов культурного наследия и окружающей среды.

Документ охраняет законные права владельцев земельных участков и объектов капитального строительства. Создает условия для привлечения инвестиций, предоставляя выбор, как использовать земельные участки и объекты капитального строительства.

