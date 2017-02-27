Генеральный план Москвы могут обновить после 2020 года

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Генеральный план Москвы, который приняли в 2010 году могут актуализировать после 2020 года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин в интервью РИА Недвижимость. По его словам, в градостроительной политике есть правило корректировать Генплан примерно раз в пять лет.
Действующий генеральный план города фактически обновили при подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Проект ПЗЗ прошел публичные слушания в декабре 2016 года, а к июлю 2017 года правила должны утвердить в Москве.
Генплан учитывает совокупность социальных, экономических, экологических факторов, природных особенностей и исторически сложившегося своеобразия города, культурные традиции и традиции московского градостроительства и архитектуры. Все это служит обоснованием долгосрочной стратегии застройки Москвы.
Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) – документ градостроительного зонирования. Он включает в себя карту градостроительного зонирования, а также перечень регламентов и правил. ПЗЗ нужен для планировки территорий муниципалитетов, cохранения объектов культурного наследия и окружающей среды.
Документ охраняет законные права владельцев земельных участков и объектов капитального строительства. Создает условия для привлечения инвестиций, предоставляя выбор, как использовать земельные участки и объекты капитального строительства.