Генеральный план Москвы могут обновить после 2020 года

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Генеральный план Москвы, который приняли в 2010 году могут актуализировать после 2020 года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин в интервью РИА Недвижимость. По его словам, в градостроительной политике есть правило корректировать Генплан примерно раз в пять лет.

Действующий генеральный план города фактически обновили при подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Проект ПЗЗ прошел публичные слушания в декабре 2016 года, а к июлю 2017 года правила должны утвердить в Москве.