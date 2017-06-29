Подержанные автомобили. Какие лучше? Мнение опытного сервисмена

Не секрет, что зарубежные автопроизводители вкупе со своими маркетологами не так давно позаимствовали советский опыт в деле автомобилестроения. Действительно, зачем делать ту или иную машину надежной и довольствоваться малой прибылью, если можно и потом с лихвой зарабатывать на продаже запчастей для нее, снизив их качество? Зачем продавцам понятие о внушительном ресурсе или о солидном запасе прочности?

Все это в прошлом. Конвейеры многих автогигантов сегодня уже не заточены на имидж – это этап пройденный – они работают на извлечение прибыли. Вот и стали новые иномарки сыпаться сродни нашим "ВАЗам". А ценник на ремонт и запчасти из-за бугра, как известно, растет и по сей день. И вот уже народ стал теряться, что купить из подержанных машин, да еще так, чтобы не прогадать в качестве и не разориться на обслуживании.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Мои друзья, зная о моей рубрике "Авторазборка", тоже стали все чаще пытать меня: что брать, какую машину выбрать и проч. А я, признаться, и сам уже не уверен в именитых концернах, потому как ломается нынче любая машина, вопрос лишь в том, насколько часто…

С вопросом о том, какие машины стоит предпочесть среднему горожанину, я решил обратиться к человеку, который вот уже 23 года занимается деятельностью по ремонту и восстановлению автомобилей, преимущественно иномарок. Александр Владимирович Родин сегодня возглавляет собственный автосервис, и ему действительно есть что рассказать народу.

– Александр Владимирович, в наши дни многие потенциальные покупатели полагают, что если они покупают подержанный автомобиль не старше трех лет, то они гарантированно получают технически надежный автомобиль. Своеобразные страсти имеют место по трехлеткам. В действительности это всегда так?

– Мягко говоря, это не так. Во-первых, состояние машины будет напрямую зависеть от того, насколько своевременно и часто предыдущий хозяин планово посещал сервис, соблюдал ли регламент по техническому обслуживанию, выжимал ли он все возможное из машины на скоростях и проч. В общем, даже новый автомобиль можно приговорить всего лишь за год жесткой эксплуатации. Во-вторых, скорее всего, в течение всего этого времени далеко не все технические жидкости в машине менялись. Это означает, что в идеале менять придется практически все, что в ней булькает, а именно: тормозную и охлаждающую жидкость, масло гидроусилителя руля, двигателя и коробки передач, в мостах и раздатке, в том случае если приобретен полноприводный автомобиль. Кстати, качество любого масла можно без труда проверить. По цвету тонкой струи. Если оно прозрачное, значит, хорошее, если темное – лучше поменять. Кроме того, не помешает оценить качество приводных ремней. Для своего спокойствия их лучше поменять. А вообще, что касается приемлемого возраста автомобиля для покупки, то не стоит бояться машин в возрасте от трех до семи лет. И по цене, и по техническому состоянию именно этот возраст наиболее оптимальный.

– Не секрет, что рынок подержанных авто в нашей стране плотно удерживают "европейцы" и "азиаты". Кто из них лучше в плане надежности?

– Сказать однозначно нельзя. "Европейцев" в нашей стране просто априори больше. А вообще есть такое понятие, как показатель ремонтопригодности. Сейчас свежие европейские машины приходят к нам с крупными и серьезными поломками. Раньше такие поломки встречались лишь у тех машин, которые были уже, так назовем, в почтенном возрасте. Сегодня машины таких крупных концернов, как "Фольксваген", "Шкода", "Ауди", "Мерседес", приезжают к нам часто, к тому же с пробегом всего лишь в 40–60 тысяч километров. Для всех этих машин главным недостатком является масляное голодание. "Жор" масла с завода. И чем дальше, тем больше. До трех литров на десять тысяч километров пробега. Проблема в том, что на заводах в поршнях устанавливают очень нежные, поистине "детские" маслосъемные кольца. Такие болячки мы лечим расширением пазов и заменой компрессионных и маслосъемных колец на образцы японского производства.

Александр Родин. Фото: m24.ru/Игорь Швыткин

– Какие машины, например, из седанов разных классов можно назвать наиболее надежными?

– "Тойота-Камри" и "Королла", "Мазда-6", "Мазда-3", "Субару" с их оппозитными движками. "Ниссан-Теана"…

– А внедорожники?

– На мой взгляд, один из лучших – это "Ленд Крузер 100". Машина претензионная, что называется, неубиваемая. Запас прочности и качество сборки выше всяких похвал. Детали для нее изготавливались на станках повышенной точности. Еще по надежности стоит отметить предпоследний "Шевролет Тахо". Ходовая крепкая. Умеет экономить топливо при столь большом объеме двигателя. Из кроссоверов могу выделить "Субару Форестер", "Субару Трибека". По соотношению "цена – качество" очень заметен "Хендай Санта Фе" корейской сборки. "Хонда СРВ" и "Тойота Рав 4" предыдущих поколений. И по двигателю, и ходовке. Очень надежные машины, особенно "Рав".

– Лакокрасочное покрытие – здесь кто сильнее?

– Вообще по антикоррозийному покрытию и сохранению кузова в целом европейцы, безусловно, стоят на голову выше тех же японцев. Особенно это касается машин, выпущенных до нулевых.

– Ваше отношение к запчастям-аналогам. Их сейчас очень много на любые машины…

– Многие автолюбители действительно покупаются на дешевизну аналоговых запасных частей, но вопрос в том, сколько проходит та или иная деталь. Скорее всего, дешевая проживет недолго. Она наверняка прослужит всего лишь треть отведенного или положенного ресурса. Это тот случай, когда скупой заплатит дважды. Каждый решает сам, поставить ли оригинальную запчасть и забыть о проблеме надолго, либо сэкономить, но вскоре вновь озадачиться ремонтом.

Фото: ТАСС/Илья Питалев

– Не секрет, что французские автомобили на нашем рынке стоят особняком. Бытует мнение, что эти машины любят лишь законченные фанаты "Марсельезы". Ваше мнение о "французах"…

– "Французы" всегда брали своей дешевизной и никогда не считались не просто лучшими, но и даже средними автомобилями. Машины конструктивно слабые. У них такие поломки, которые, например, на "европейках" происходят на 19-м году эксплуатации. А у "французов" уже на третьем. Вот у нас сейчас стоит трехгодовалый "Рено Флюенс". "Планетарка", большие люфты в приводах. Стоит хруст. У нее проблема с механической коробкой. Что касается 308-х и 408-х "Пежо", то у них до 100 тысяч пробега нередко пропадает компрессия в двигателях.

– Корейские производители – мы их коснулись лишь слегка. А ведь их прорыв в автомобилестроении очевиден…

– Вообще корейцы, на мой взгляд, пошли пусть и несколько запоздалым, однако очень правильным путем. Они просто реанимировали производство тех моделей, которые те же японцы решили прекратить. То есть они брали японские стоковые модели и на этой базе стали развивать собственное автомобилестроение. Сильно продвинулся концерн "Хендай". И линейка у них интересная. От машин массового спроса экономкласса до представительских вариантов. В целом у корейцев моторы, в принципе, достойные. Единственное – страдает малый класс концерна "Киа": "Рио" и "Сид" – к движкам этих моделей есть некоторые вопросы.

– Что вы думаете о различных присадках, которые сегодня в широком ассортименте заполонили прилавки магазинов автозапчастей?

– Ничего не думаю. Не нужно ничего выдумывать. Заливайте хорошее и проверенное масло. Меняйте его вовремя.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

– Как выбрать автосервис? Как понять, что специалистам можно доверять?

– Очень просто. Нужно приехать в тот или иной сервис, заранее зная о проблеме машины. Нужно знать способ решения или устранения неполадки, а также примерную стоимость работ. И вот послушать, будут вас разводить на деньги, преувеличивая масштаб катастрофы, или нет, будут озвучивать заоблачный ценник или нет. На основании этого и делать выводы.

– Александр Владимирович, напоследок давайте дадим несколько советов владельцам подержанных машин, которые позволят продлить жизнь их железных коней.

– Ну самое главное – это, конечно, то, что жизнь машине продлит своевременная замена масла. Чем чаще его будут менять, тем лучше. Через пять – семь тысяч пробега. При каждой замене масла – проверять техническое состояние машины. Следить за ходовой и подвеской. Своевременно обнаруженный и устраненный дефект позволит не допустить более серьезных поломок и в конечном счете сэкономит ваши деньги.

Игорь Швыткин