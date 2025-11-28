Около 140 организаций присоединились к проекту "День без турникетов" в Москве

Последний в 2025 году цикл экскурсий, где все желающие смогут познакомиться с различными профессиями, пройдет в Москве в рамках проекта "День без турникетов". Что ждет гостей – в материале Москвы 24.

Из экскурсии в стажировку

Фото: пресс-служба ДПиИР

В Москве с 28 ноября по 4 декабря пройдет заключительная в 2025 году серия бесплатных экскурсий в рамках проекта "День без турникетов". Участникам представится возможность посетить высокотехнологичные предприятия, включая производства авиационных систем и микропроцессоров, а также познакомиться со множеством профессий и финалистами конкурса "Новатор Москвы".





Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы К зимней акции присоединится около 140 организаций: технологические компании, творческие мастерские, представители креативного бизнеса и многие другие. В преддверии седьмой Московской недели интерьера и дизайна свои двери для посетителей откроют производители мебели, декора, товаров для дома.

Проект сочетает в себе как образовательную, так и карьерную составляющую. Например, с начала 2025 года свыше 300 участников акции получили возможность пройти стажировку и впоследствии трудоустроиться в компании, которые они посетили в рамках экскурсий.

Отмечается, что в каждом сезоне проект собирает в среднем около 2 500 заинтересованных участников.

Знакомство с профессиями

Фото: пресс-служба ДПиИР

В рамках акции впервые откроет двери Лефортовский фарфоровый завод, где гости смогут проследить весь технологический цикл: от создания модели до ручной росписи, а также увидеть работу мастеров.

Также новой локацией в рамках проекта станет железнодорожная станция Москва-Пассажирская-Ярославская, где расскажут об истории места и трудящихся там специалистах.

В Центре аддитивного инжиниринга гости увидят полный цикл 3D-печати, а на производстве композитных материалов желающим продемонстрируют уникальное промышленное оборудование.

Кроме того, получится посетить и киностудию, где раскроют технологию звукового постпродакшена: от записи актерского озвучивания и музыкального сопровождения до процесса монтажа шумов и создания специальных эффектов.

Помимо этого, доступен ряд других познавательных экскурсий. Например, старшеклассникам 16–18 лет предлагается ознакомительная программа в университете РОСБИОТЕХ, включающая знакомство с историей вуза и особенностями образовательного процесса. В практической части участников ждет мастер-класс по пищевым и биологически активным добавкам, где раскроют современные технологии и особенности создания продуктов на их основе.

Также для всех желающих проведут экскурсию по студии мебели. Гости познакомятся с полным технологическим циклом изготовления корпусной мебели, мягких панелей и кроватей-трансформеров (от проектирования до финальной упаковки). Программа включает практический инструктаж по правильной эксплуатации мебельных конструкций, а также демонстрацию тестирования продукции на прочность.

Кроме того, студенты и другие участники смогут посетить Московскую школу программистов. В рамках экскурсии гости побывают в учебных аудиториях, где школьники осваивают программирование и развивают логическое мышление. Все желающие пообщаются с преподавателями, а также посетят интерактивный IT-фестиваль в формате квеста – каждый сможет написать свой первый код и поуправлять роботом, а также познакомиться с профессией на практике.

К тому же в рамках проекта "День без турникетов" можно ознакомиться и с профессией пожарного. В ходе экскурсии участники увидят специализированную технику, которая находится в боевом расчете, а также изучат пожарно-техническое оборудование. Помимо этого, гостям продемонстрируют процесс подготовки и надевания защитного обмундирования.

Для посещения всех мероприятий необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Подробнее ознакомиться с экскурсиями можно на официальном сайте.