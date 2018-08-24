Подпишись на экологию: в Москве пройдет Климатический форум городов России

6–7 сентября в Москве во второй раз пройдет Климатический форум городов России – ключевое событие для тех, кто следит за экологическим развитием современных мегаполисов.

Фото предоставлены пресс-службой

Местом проведения форума станет исторический павильон ВДНХ "Рабочий и Колхозница", реконструированный под современную образовательную площадку. Событие объединит российских и мировых экспертов по сохранению климата, общественные и исследовательские организации с городским сообществом. Среди гостей – консультант по городскому дизайну Ян Гейл, президент Michi Creative City Designers Мичи Коно и основатель конференции Sustainatopia Джон Россер. В рамках темы этого года "Умный город – зеленые технологии" приглашенные спикеры расскажут об актуальных климатических инициативах и обсудят сценарии выхода из экологического кризиса, опираясь на успешные международные практики.

Климатический форум городов России – площадка для международного обмена в области устойчивого развития городских экосистем. Форум проходит на мировом уровне с 2017 года и организуется столичным департаментом природопользования и охраны окружающей среды. В этом году в работе форума примут участие ведущие эксперты в сфере контроля климата, экологии, урбанистики и технологий smart city. Гости смогут услышать порядка 40 докладов и пообщаться со спикерами из 18 стран. Среди них – руководитель региональных проектов С40 в Китае и Индии Яна Давидова, эксперт в области устойчивого развития, директор ассоциации Nedworc и компании HER-Advice Рольф Постхауэр, координатор программы "Изменение климата, система здравоохранения и устойчивое развитие" Европейского центра всемирной организации здравоохранения по окружающей среде и здоровью Владимир Кендровский, руководитель департамента климата и энергетики в администрации округа Норботтен в Швеции Ильва Сарден и директор округа по сохранению почв и воды Нью-Йорка Шино Таникава. Кроме того, на форуме выступит датский архитектор и специалист по городскому дизайну профессор Ян Гейл, который расскажет о перспективах "зеленого" строительства в России.

Лекционная программа

Фото предоставлены пресс-службой

Климатический форум является самым масштабным событием в сфере эко-образования в Москве и нацелен на информирование жителей столицы и регионов РФ о жизни в городах в условии изменения климата.

Открытая лекционная программа форума, которая проводится при участии главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского, продлится два дня и затронет такие темы как:

экологичное строительство и "зеленые" стандарты;

энергоэффективность;

экологическое образование и новые профессии в сфере устойчивого развития;

благоустройство и озеленение;

мониторинг и охрана окружающей среды;

сохранение климатической стабильности в современном городе;

ответственность и инициативы городского сообщества;

экологические инвестиции.

Выставочный проект

Фото предоставлены пресс-службой

Во время форума в реконструированном павильоне ВДНХ "Рабочий и Колхозница" откроется выставочный проект, который наполнит памятник архитектуры Бориса Иофана и Веры Мухиной новым содержанием. Событие будет интересно детям и взрослым: на выставке можно будет увидеть интерактивные экспонаты, наглядно объясняющие суть природных явлений во всем мире. Гости также смогут стать участниками иммерсивного шоу об изменении климата и увидеть модель будущего жизни на Земле.

Подробная программа мероприятий Климатического форума городов России доступна по ссылке. Вход на все мероприятия форума свободный, по предварительной регистрации на сайте.