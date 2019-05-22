Вокзал для своих: какими будут новые автовокзалы Москвы

Осенью этого года в Москве откроется международный автовокзал "Саларьево" в ТиНАО. Кроме того, в столице перестраивают автовокзал "Щелковский" и строят автовокзал вблизи метро "Селигерская". С автобусов пассажиры смогут пересесть на станции метро. Читайте о том, когда автостанции примут первые рейсы и как будут выглядеть вокзальные комплексы.

"Саларьево"

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Ежедневно автовокзал "Саларьево" сможет принимать 250 рейсов автобусов из южных, юго-западных и западных городов, в том числе из Украины и Белоруссии. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Одноэтажное здание автовокзала "Саларьево" построили напротив торгово-развлекательного центра "Саларис". Черный каркас с витражными окнами оформили вертикальными красными и оранжевыми панелями.

Внутри автостанции расположен зал ожидания, кассы, вендинговые автоматы с напитками и едой, кафе, комната матери и ребенка. Под одной крышей находятся также комната отдыха водителей, помещение службы безопасности, буфет для сотрудников автовокзала и другие технические помещения. Общая площадь здания пять тысяч квадратных метров.

Для прибытия и отправления автобусов оборудовали 15 перронов. Каждую посадочную площадку оснастили электронным табло. От непогоды пассажиров на посадке спасут навесы. Для междугородних рейсов построили 16 отстойно-разворотных площадок. Перроны посадки-высадки закрыли навесами от непогоды.

Сейчас автовокзал работает в тестовом режиме. По прогнозам, после его открытия его услугами смогут пользоваться около 43 тысяч пассажиров.

Рядом с автовокзалом организованы отстойно-разворотные площадки для городского общественного транспорта на 29 автобусов. Еще одну площадку на 24 автобуса планируется открыть летом.

Международный автовокзал войдет в состав транспортно-пересадочного узла "Саларьево". Его свяжут подземным переходом с одноименной станцией метро Сокольнической линии. В одном ТПУ будут объединены: станция метро "Саларьево", автовокзал, площадка междугородных и пригородных автобусных маршрутов, торговый центр "Саларис", перехватывающая парковка.

ТПУ "Саларьево" открыли 22 апреля этого года. Крупнейший транспортный хаб в ТиНАО занимает площадь 15,5 тысячи гектаров и расположен на пересечении Киевского шоссе и строящейся дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Ожидается, что каждые сутки объектом будут пользоваться около 115 тысяч пассажиров.

"Этот ТПУ существенно разгрузит юго-запад столицы, автомобилисты меньше будут выезжать на МКАД и Киевское шоссе", – отметил мэр Сергей Собянин на открытии ТПУ "Саларьево".

В течение лета территорию около ТПУ благоустроят и озеленят: разобьют газоны, высадят 320 кустарников и 249 деревьев, установят скамейки, урны, велопарковки, замостят тротуары. При мощении будут использовать несколько видов покрытия: гранитной плиткой, брусчаткой и диким природным камнем.

"Щелковский"

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В начале 2021 года первых пассажиров примет автовокзал "Щелковский". На ремонт его закрыли летом 2017 года. После перестройки вокзал станет еще больше и будет состоять из двух частей: подземной, уходящей вглубь на пять этажей, и наземной шестиэтажной.

Новый автовокзал сможет обслуживать до 1 тысячи 615 рейсов в сутки на междугородних, межрегиональных и международных направлениях. Автобусы будут отправляться с восьми перронов. Каждый день смогут уезжать до 15 тысяч человек, а в часы пик около тысячи человек.

Пассажирам отведут первый и шестой этажи, их свяжут четырьмя лифтами. На первом этаже разместятся кассовый зал, камеры хранения и справочная. На шестом – залы ожидания, кафе и дополнительная камера хранения, а также администрация и столовая для сотрудников.

Со второго по четвертый займут торговые помещения, на пятом будет кинотеатр на 500 мест, а также кафетерий. Под землей на -1-м уровне организуют супермаркет и магазины, -2-й этаж отдадут под технические помещения, с -3-го по -5-й – расположится автостоянка на 957 автомобилей.

Автовокзал на пересечении Щелковского шоссе с улицей Уральской станет похож на стеклянный корабль. У здания будет волнообразная полупрозрачная оболочка.

Трехэтажное здание построено в 1971 году. К 2017 году нагрузка на него стала критической: тысяча автобусов в день, 25 тысяч пассажиров. Чтобы разгрузить автовокзал, потребовалось строительство нового здания, которое завершится в первом квартале 2021 года.

"Селигерская"

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Еще один междугородний автовокзал построят в 2021 году у станции метро "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии. Он войдет в состав ТПУ "Селигерская".

Располагаться автовокзал будет в торце четырехэтажного многофункционального комплекса площадью 145 тысяч квадратных метров со стороны Селигерской улицы.

Внутри автостанции сделают кассовый зал, залы ожидания, комнату матери и ребенка, туалеты, пункт полиции. Платформы для посадки и высадки пассажиров накроют капитальной крышей, на которой построят несколько этажей паркинга на 1,2 тысячи машино-мест.

В часы пик пассажиропоток на автовокзале может составить 1,5 тысячи человек. Площадь вокзального комплекса составит около 15 тысяч квадратных метров.

ТПУ "Селигерская" построят на стрелке Коровинского и Дмитровского шоссе. В него войдет многофункциональный четырехэтажный комплекс с автовокзалом и торгово-развлекательным центром, станция метро "Селигерская", многоуровневый паркинг, перехватывающая подземная парковка и велопарковка.

Система подземных и наземных переходов в ТПУ обеспечит удобную и быструю пересадку с одного вида транспорта на другой.

"Северные ворота"

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Международный вокзал "Северные ворота" вблизи станции метро "Ховрино" начал принимать маршруты дальнего следования с автостанции "ВДНХ" и часть международных и междугородних маршрутов с автостанции "Тушинская". Сюда перевели рейсы северных и северо-западных направлений, в том числе из Эстонии, Латвии, Финляндии, Белоруссии.

Для автобусов на автостанции предусмотрено восемь перронов отправления и четыре перрона прибытия.

В четырехэтажном здании вокзала на первом и втором этажах располагаются кассы, зал ожидания, фуд-корт, медпункт, комната матери и ребенка, камеры хранения. А на третьем и четвертом этажах находятся комнаты отдыха для машинистов Московского метрополитена и другие службы столичной подземки.

Ежедневно от "Северных ворот" будут отправляться 130 рейсов по 22 межрегиональным и 12 международным маршрутам.

Автостанция связана удобной пересадкой со станцией метро "Ховрино" Замоскворецкой линии. Обе транспортные системы входят в состав ТПУ "Ховрино". В следующем году рядом возведут железнодорожную платформу Ховрино-2 Октябрьской железной дороги.

А в течение этого года пройдет благоустройство улиц, ведущих к транспортно-пересадочному узлу. Отремонтируют улицу Дыбенко. Ее расширят и замостят плиткой, проложат велодорожку, которую покроют мелкозернистым асфальтобетоном. Транзитную часть улицы отделят от прогулочной зеленой полосой из газона, кустов и деревьев.

Обновят игровые и спортивные площадки, зоны тихого отдыха и заменят устаревшие уличные тренажеры. Вдоль тротуаров установят новые фонари, удобные скамейки и лавочки.

На улице Базовской появится новый тротуар длиной 1,2 километра. Вдоль него установят около 70 энергоэффективных фонарей. Для удобства пешеходов сделают пять лестниц на подъемах и спусках.

Полностью ТПУ "Ховрино" должен быть готов в 2020 году.