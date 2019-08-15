Чертова дюжина. Когда построят 13-ю станцию на Кольцевой линии?

В этом году начнется строительство станции "Суворовская" на Кольцевой линии метро между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Ее планируют построить в течение пяти лет. С новой станции пассажиры смогут пересаживаться на Люблинско-Дмитровскую линию, на станцию "Достоевская". Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По его словам, "Суворовская" будет станцией глубокого заложения и станет единственной из советских нереализованных проектов, которую все же построят.

О возобновлении проекта строительства на Кольцевой линии сообщил (31 июля) мэр Москвы в своем аккаунте в твиттере. Сергей Собянин отметил, что "Суворовская", возводимая на действующей линии в центре города, с технической и инженерной точки зрения будет сложным объектом. Выход со станции выведет к театру зверей имени Дурова на улице Дурова, в сторону спорткоплекса "Олимпийский".

Между "Новослободской" и "Проспектом Мира" станцию запроектировали давно, еще в начале пятидесятых под названием "Площадь Коммуны". Метростроевцы оставили задел для будущей станции. Они оставили между путями достаточно места, чтобы соорудить центральный зал и боковые платформы. Однако возводить не стали. Вернулись к идее строительства станции в 1990 году, но работы так и не начали, отложив до 2011 года. В 2012 году столичная мэрия утвердила проект планировки станции "Суворовская". Однако после инженерных изысканий поняли, что возводить станцию сложно технически, на нее уйдет много времени и денег, заморозили проект и на этот раз. А два года назад даже заявили об отказе от строительства тринадцатой станции Кольцевой линии. О возобновлении проекта сообщил Сергей Собянин 31 июля этого года.



Почему разморозили "Суворовскую"?

Столичные власти решили все-таки начать строительство "Суворовской" из-за потенциального роста пассажиропотока в этом районе.

"Район активно развивается, и нагрузка на действующие станции велика. К тому же, Люблинско-Дмитровская линия не имеет пересадки на кольцо на севере. Это создает неудобства для пассажиров, которым приходилось делать большой крюк", – рассказал Марат Хуснуллин.

По его словам, станция на перегоне между "Новослободской" и "Проспектом Мира" создаст горожанам дополнительные маршруты для передвижения.

Во время строительства не будут перекрываться тоннели Кольцевой линии, и стройка не повлияет на движение поездов.

"Проработали техническое решение – по одному тоннелю будем прерывать движение на какой-то короткий период, но другой тоннель будет полноценно работать. Применяя такую технологию, обойдемся без перекрытий, готовим проектные решения", – отметил глава столичного стройкомплекса.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Какие станции не построят на кольце?



Кроме "Суворовской" на кольце планировалось построить станцию между "Киевской" и "Краснопресненской" и между "Таганской и "Курской".

Заделы под них закладывались еще в начале пятидесятых, когда строили Кольцевую линию.

Разбить "Киевскую" и "Краснопресненскую" должна была станция "Российская" под нынешней площадью Свободной России рядом с Белым домом.

Предполагалось, что она станет пересадочной на Калининско-Солнцевскую линию на станцию с предварительным названием "Конюшковская" или "Дорогомиловская".

Проект строительства "Российской" подготовили в 2011 году, окончательно отказались от него в 2017-м.

А пятнадцатую станцию на кольце закладывали между "Курской" и "Таганской". Ей придумали даже два названия – "Ульяновская" или "Залоторожская". Но в современных планах метростроительства она не значится.

По словам Марата Хуснуллина, основными причинами отказа от этих проектов стали технические сложности, так как строить пришлось бы в центре города за высокую цену, при этом у потенциальных пассажиров они не были бы востребованы. Станция "Суворовская" станет единственной из запланированных в советское время, которую построят.

Рекордная глубина

У салатовой ветки на севере Москвы появится пересадка на Большую кольцевую линию. Подземным переходом свяжут станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии и "Шереметьевскую" Большой кольцевой линии. "Шереметьевская" станция станет самой глубокой на новой Кольцевой линии. Ее строят на глубине 70 метров.

"Из всех станций, которые мы сегодня строим, эта самая сложная. Здесь самый длинный наклонный ход эскалатора, его длина составляет 131 метр, это рекорд для Московского метрополитена", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Станцию "Шереметьевская" возведут на 10 метров ниже станции "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии. Единственный вестибюль "Шереметьевской" разместится на пересечении Сущевского Вала и 2-й улицы Марьиной Рощи.

Чаепитие в усадьбе

Архитектурной особенностью станции станут глянцевые шары белого цвета высотой 2,5 метра, напоминающие натертые до блеска фарфоровые чайники.

Фарфор – это обязательный элемент дворянской усадьбы графа Шереметева, поэтому в дизайне станции метро решили использовать эстетику фарфора. Через трехметровые окна вестибюль осветится естественным светом, по вечерам здание с панорамным остеклением подсветят.

Светлые колонны, стены и пол из гранита также будут у пассажиров ассоциироваться с фарфором. По словам Сергея Собянина, строительство "Шереметьевской" завершено на 60 процентов, ее планируют открыть в 2023 году.

В этом же году замкнется Большая кольцевая линия, на которой расположится 31 станция. В Москве появится самое длинное подземное кольцо в Европе длиной 70 километров.