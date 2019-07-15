Строители офисов на окраине Москвы получили льготы

Рабочие места станут ближе к москвичам. В столице ввели финансовые льготы для инвесторов, строящих офисы, точки приложения труда за пределами центра города. Много лет в Москве действовал порядок, согласно которому в первый год работ застройщики вносили в бюджет дополнительный повышенный платеж за земельный участок. На днях правительством Москвы было принято постановление, которое отменило этот платеж в том случае, если строится или реконструируется здание коммерческого назначения за пределами ТТК.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ранее девелоперам необходимо было вносить платеж в размере от пяти до 80 процентов кадастровой стоимости участка.

"На первый взгляд, скидка небольшая, но она радикально улучшит экономику многих проектов, которые в прежних условиях были просто-напросто нерентабельными", – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Миллионы москвичей вынуждены ежедневно совершать длительные поездки на общественном и личном транспорте, испытывая связанные с ними стресс и неудобства. Чтобы создать стимулы строить места приложения труда за пределами Третьего транспортного кольца, приняли решение предоставить потенциальным инвесторам финансовые льготы.

Это будет способствовать росту инвестиций в коммерческую недвижимость, считает президент "Галс-Девелопмент" Виктор Адамов.





Виктор Адамов президент "Галс-Девелопмент" Экономические льготы, принятые в отношении инвесторов, помогут восстановить баланс между объемами жилой и коммерческой недвижимости и создать новые возможности для развития бизнеса в московском регионе.

По его данным, пять лет назад многие девелоперские компании заморозили или перепрофилировали свои офисные проекты, предпочитая инвестировать в сегмент с минимальными рисками – жилье, что постепенно привело к сокращению объема коммерческой недвижимости.

В подобной инициативе московские инвесторы нуждались, признался председатель совета директоров группы компаний "Пионер" Андрей Грудин.





Андрей Грудин председатель совета директоров группы компаний "Пионер" Инвест-девелоперы сэкономят около десяти процентов общих затрат на строительство. Увеличится приток инвестиций в отдаленные районы Москвы, а значит, и повысится комфорт городской среды в целом.

Он добавил, что группа компаний "Пионер" прорабатывает ряд проектов, которые, возможно, будут реализовываться с учетом новых условий льгот для инвесторов.

Отмена дополнительного платежа снизит маятниковую миграцию и станет драйвером более равномерного развития экономики города, подчеркнул глава московского территориального управления группы "Эталон" Максим Берлович.





Максим Берлович глава московского территориального управления группы "Эталон" Районы за пределами ТТК станут более привлекательными для жизни, что снимет часть нагрузки с центра города, уменьшив маятниковую миграцию. А тратить меньше времени на дорогу в торговый центр или на работу – естественное желание жителя мегаполиса.

По его словам, группа "Эталон" реализует несколько инвестиционно-строительных проектов за пределами ТТК. "Мы понимаем, что здесь покупатели наиболее чувствительны к качеству жилой среды, у них должна быть возможность отдыхать, работать и проводить время с семьей в одной локации", – пояснил девелопер.

Эта мера в ближайшие три года приведет к количественному и качественному скачку на рынке офисной недвижимости вне исторического центра Москвы и сохранит девелоперам сотни миллионов рублей, убежден генеральный директор группы компаний "А101" Игнатий Данилиди.





Игнатий Данилиди генеральный директор группы компаний "А101" Качественные коммерческие объекты сегодня играют важную роль в развитии районов Москвы за пределами ТТК и способствуют созданию современной полифункциональной городской среды, а также укреплению связей между территориями.

По его мнению, сейчас самые оптимальные условия для реализации наиболее интересных и качественных проектов созданы в Новомосковском округе благодаря развитию бытовой, рекреационной и транспортной инфраструктуры.

Новые льготы будут выгодны не только девелоперам, которые строят коммерческую недвижимость, но и тем, кто возводит жилые объекты, уверен генеральный директор концерна "Крост" Алексей Добашин.





Алексей Добашин генеральный директор концерна "Крост" Развитие коммерческой функции внутри жилых кварталов увеличивает спрос на квартиры до 20 процентов. Мы фиксируем повышенный спрос на объекты коммерческого назначения именно за пределами ТТК как со стороны потребителей (товары и услуги в шаговой доступности), так и среди инвесторов и арендаторов.

По его прогнозам, новая мера станет стимулом для девелоперов развивать коммерческую функцию в проектах по всей территории города, а не только в центре.

Выгоду в итоге получит также малый и средний бизнес, убежден эксперт по архитектуре и градостроительству архитектурного бюро RTDA Елена Попова.





Елена Попова эксперт по архитектуре и градостроительству архитектурного бюро RTDA Это будет способствовать появлению небольших магазинов рядом с домом, реорганизации мансард, преобразованию подвалов и первых этажей, где станет возможным открыть небольшие сервисы, кафе, частные детские сады и так далее – очень много возможностей.

Представитель архитектурного бюро отметила, что поправки открывают новые возможности для реконструкции домов – станет проще обновлять фасады, заменять балконы.

Новая льгота для девелоперов снизит внутригородскую маятниковую миграцию и улучшит транспортную ситуацию в Москве, считает директор института комплексного развития территорий, основатель коллаборации QUITE WHITE, профессор международной академии архитектуры (МААМ) Анна Курбатова.





Анна Кубратова директор Института комплексного развития территорий, основатель коллаборации QUITE WHITE, профессор международной академии архитектуры (МААМ) Активное строительство административно-деловых центров в спальных районах позволит приблизить рабочие места к районам массового проживания людей, сформирует новые точки экономического роста и развития, приведет к сбалансированному и равномерному развитию всей территории столицы.

Финансовые льготы застройщикам запустят простаивающие проекты коммерческой недвижимости, расположенные за пределами Третьего транспортного кольца, полагает партнер бюро Citymakers Петр Кудрявцев.





Петр Кудрявцев партнер бюро Citymakers В районах будут созданы локальные центры деловой активности, что, как следствие, приведет к развитию районной инфраструктуры. Это позволит ускорить процесс децентрализации города. Однако к деловым функциям необходимо добавить функции культуры, спорта, образования, причем разных масштабов – локального, районного, городского значения, иначе возможны перегрузки существующей социальной и транспортной инфраструктуры, а также общественных пространств.

Предлагаемые льготы позволят повысить привлекательность площадок для возведения новых бизнес-центров за пределами ТТК, считает заместитель генерального директора компании MR Group Ирина Дзюба.





Ирина Дзюба заместитель генерального директора компании MR Group Строительство офисов в последние годы неуклонно сокращалось, достигнув минимума по вводу в эксплуатацию в этом году. Предлагаемые льготы позволят повысить привлекательность площадок для возведения новых бизнес-центров за пределами ТТК, что расширит предложение для арендаторов и в конечном счете создаст новые рабочие места.

Она напомнила, что сегодня арендная плата для девелоперов составляет от пяти до 80 процентов кадастровой стоимости участка.

Благодаря новшествам москвичи станут счастливее, заявил глава российского подразделения международной исследовательской компании BCG Владислав Бутенко.





Владислав Бутенко глава российского подразделения международной исследовательской компании BCG Строительство коммерческой недвижимости за пределами ТТК станет еще более выгодным. Это приведет к появлению еще большего количества рабочих мест рядом с домом, и люди станут более счастливыми – не надо ездить так далеко в центр. Маятниковая миграция, на самом деле, большой бич.

По его убеждению, в лучшую сторону изменится экология, так как спрос на передвижение будет меньше, чем раньше.

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Москве необходимо фокусироваться на создании полицентричной системы, советует глава исследовательского подразделения Wuppertal Institute, координатор инициативы "Городская электромобильность" (UEMI) и программы ООН-Хабитат Urban Pathways Оливер Лах.





Оливер Лах глава исследовательского подразделения Wuppertal Institute, координатор инициативы "Городская электромобильность" (UEMI) и программы ООН-Хабитат Urban Pathways Внутри города должно находиться несколько городов со всеми удобствами, возможностями, рабочими местами и развитыми сервисами, доступными для каждого. Преимущества мегаполиса заключаются в экономии за счет масштабов пространства и плотности населения, а также в социальном и экономическом развитии. Это именно то, что уже происходит в Москве, и нужно продолжать работать над созданием городов в городе.

В городе будущего должно быть меньше перемещений, убеждена Лиора Шехтер, директор по информационным технологиям в Тель-Авиве.





Лиора Шехтер директор по информационным технологиям в Тель-Авиве

Мы уже работаем над этим в Тель-Авиве. В каждом микрорайоне, у каждой дороги есть собственные магазины, рабочие места. Люди остаются в своем районе, у них нет необходимости ехать в центр города или другие районы. Они могут перемещаться, но все, что нужно для жизни, есть рядом с их домом.

Эксперт из Тель-Авива подчеркнула, что очень важно обеспечить такие условия, чтобы у людей не было необходимости ездить в разные районы города.



За последние восемь лет в ТиНАО, в реорганизуемых промзонах и на других территориях за ТТК построено порядка 15 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. Как результат – 87 процентов рабочих мест сейчас создается за пределами центра столицы. В 99 процентах районов улучшилась обеспеченность местами приложения труда.

