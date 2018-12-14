Океанариум на Поклонной горе начнут строить в 2019 году

Весной 2019 года планируется начать строительство океанариума и жилого комплекса на улице Братьев Фонченко. Новостройки возведут на месте долгостроя на Поклонной горе. Об этом порталу Москва 24 сообщил автор проекта, архитектор Сергей Скуратов.

Ниже уровня земли

Фото: Архитектурное бюро Сергея Скуратова

Согласно проекту, третий океанариум столицы построят на минус первом этаже жилого комплекса. "Это будет большой аквариум площадью четыре тысячи квадратных метров с акулами и рыбами, обитающими в морях и океанах разных континентов. Запускать морских животных – китов, морских котиков, тюленей – не планируется", – рассказал Скуратов.

По его словам, дизайнеры создадут интересные лабиринты для обитателей, а дно водоема сделают неровным, волнообразным.

Особое внимание уделят системе звукоизоляции и воздухоотведения помещения с огромным объемом воды. "Над океанариумом построят многоэтажный дом, поэтому перед нами непростая задача сделать так, чтобы от воды не распространялось никаких запахов и шум не проникал за пределы аквариума. Надеюсь, что системы звукоизоляции и воздухоотведения, которые установят, с этим справятся, позитивный опыт у нас есть", – сказал Скуратов.

Посетить океанариум смогут все желающие. "Океанариум на Поклонной горе – рядом со станцией метро. Мы также запланировали паркинг на минус втором этаже на 200 машин", – пояснил собеседник портала Москва 24.

Сейчас на территории земельного участка площадью четыре гектара находится котлован недостроенного океанариума, уходящий на глубину более 12 метров. "На этом месте был непонятный долгострой, сейчас есть шанс на этом месте воплотить новый проект", – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На улице Братьев Фонченко на Поклонной горе предполагалось построить первый в Москве океанариум. Он мог стать крупнейшим в Восточной Европе, самым глубоким в Европе, уходящим на глубину 12,6 метров, и самым удаленным от океана аквариумом с представителями морской флоры и фауны. Планировалось построить длинный прозрачный подводный тоннель, разделенный на экспозиции по климатическим зонам – от зоны с рыбами сибирских рек до обитателей африканских озер и коралловых рифов. Кроме океанариума здесь собирались возвести гостиницу и комплекс апартаментов. Перед тем, как начать рыть котлован, здесь расчистили свалку со строительным мусором и бытовыми отходами. К строительству океанариума "Посейдон" приступили в 2007 году, но с 2008 года из-за финансовых затруднений сроки окончания строительства постоянно переносились. По постановлению Правительства Москвы от 25 августа 2009 года, океанариум должны были построить к 31 декабря 2013 года. Однако в 2009 году стройку заморозили, возведя менее 10 процентов от запланированного. По проекту 2014 года, на месте существующего котлована океанариума собирались строить стадион для керлинга, парковку, спортивный и медицинский центры, создать парковую зону с катком, велосипедными дорожками, а также возвести гостиницу. Однако идеи не реализовали. Через два года, в 2016-м, московское правительство одобрило новый проект, возвращающий к идее строительства океанариума, а вместо гостиничного комплекса наметили построить жилые дома. Первый в столице океанариум – на две с половиной тысячи квадратных метров – построили в 2011 году в ТЦ "РИО" на Дмитровском шоссе. А в августе 2015 года на ВДНХ открыли "Москвариум" общей площадью 53 тысяч квадратных метров, и он стал самым большим в Европе.



Спорт, кино и лекции

Большой аквариум займет лишь часть подземного торгово-развлекательного центра. Площадь построек под землей будет практически равна площади наземного ЖК.

Фото: Архитектурное бюро Сергея Скуратова

По словам Сергея Скуратова, здесь планируется создать насыщенную коммерческую часть: построят детский образовательный центр с мини-лекторием, многозальный кинотеатр, фитнес-центр со спа-комплексом и бассейном.

На этом же уровне расположится супермаркет, откроются несколько магазинов одежды для женщин и мужчин, разместятся точки питания: пекарни со свежей выпечкой, кафе и рестораны, а также food-маркет c фермерскими продуктами – по аналогии с центральными рынками Москвы. Банку и аптеке здесь также отведут помещения.

Вход в торговый центр и океанариум опустят под землю, перед ним создадут открытую дворовую площадку. "Здесь будет много зелени, летом – кафе, декоративные водоемы, газон", – рассказал автор проекта.

Пол подземного пространства выложат плиткой из натурального камня с шершавой противоскользящей поверхностью. По словам архитектора, каменная плитка будет подогреваться, а размер газонов сделают таким, чтобы удобно было расчищать двор от снега.

Фото: Архитектурное бюро Сергея Скуратова

Домашний уют

Над океанариумом и торговым центром возведут восемь домов: пять по 11 этажей и три десятиэтажных, на 487 квартир, где смогут проживать более тысячи человек. Фасады элитной недвижимости, выходящие на улицу, облицуют стеклом и натуральным камнем серо-бежевого оттенка, а стены, выходящие во двор, будут из стекла и меди. Вход в подъезды сделают без ступеней и пандусов – с уровня земли.

Посетители торгового центра не потревожат сон жильцов, по словам Сергея Скуратова, его работа будет прекращаться в 23 часа. Гости и собственники не будут пересекаться друг с другом, в ТЦ и во двор ЖК планируется построить разные входы.

Шумно на улице Братьев Фонченко будет летом, так как на подземной площади выставят столики кафе. По словам Сергея Скуратова, минимизируют шум стеклопакеты с повышенной непроницаемостью звука и козырьки с навесами на фасадах.

Теоретически проблемы жильцам может создать железная дорога, проходящая в 50 метрах от домов, и Южный дублер Кутузовского проспекта, который планируют проложить рядом с железкой. "Для защиты от влияния железной дороги и дублера между корпусами, выходящими к железной дороге, установят шумозащитные экраны", – пообещал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Фото: Архитектурное бюро Сергея Скуратова

А Сергей Скуратов отметил, что железная дорога проходит в углублении, и жители ее не увидят, кроме того, на сторону железной дороги будут выходить кухни и гостиные, а спальные комнаты – во внутренний двор.

Приватные дворы засадят вечнозелеными хвойными деревьями. "Выбрали для посадки шаровидные сосны, ели, потому что зимой без зелени улицы становятся серыми, а вечнозеленые растения создают настроение и улучшают качество воздуха", – подчеркнул архитектор. Он убежден, что в мегаполисе хвойные будут хорошо себя чувствовать и расти. "Замкнутые пространства дворов защитят их от ветра и сквозняков, опасных для вечнозеленых. Подберем для каждого экземпляра специальный грунт и емкость, чтобы корни себя чувствовали хорошо", – добавил Сергей Скуратов.

В восьмом корпусе на первых этажах разместится детский сад на 105 мест. Для юных воспитанников сделают бассейн и групповые уличные площадки. Во дворах создадут места для отдыха, игровые, спортивные площадки и пешеходные тропинки.