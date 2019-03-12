Как секс-шоп в доме на Тишинке разделил соседей на два лагеря

Скандал разгорелся в доме на Тишинской площади, на первом этаже которого разместили секс-шоп. Одни жители не имеют ничего против такого соседства, другие считают это абсолютно недопустимым, учитывая его расположение на центральной улице, а также наличие памятных табличек с именами жертв репрессий прямо под главной вывеской интим-магазина.

На данный момент административно-техническая инспекция города не нашла никаких нарушений по размещению "эротической точки". Разбираем все за и против в нашем материале.

Фото: канал Москва 24

Новая "точка любви"

Перед мартовскими праздниками в одном из домов на Тишинской площади открылся секс-шоп. Да как открылся! По словам местных жителей, реклама была очень яркой, вызывающей, а по центру красовалось большое сердечко. Помимо этого, одна из жительниц утверждает, что на витрине была табличка с надписью "товары для здоровья: презервативы, БДСМ-атрибутика", но ее быстро сняли, якобы почуяв неладное. И когда команда телеканала Москва 24 приехала снимать сюжет, это все было уже демонтировано.

Мнения против

"Соседи, конечно, были не в восторге. В основном, это жители старшего поколения, но не только", – негодует жительница дома на Тишинке Нина Вадимовна. Но претензии жильцы предъявляют даже не к самому магазину, а к месту, в котором он расположен. "Точка любви" находится на главном фасаде дома, у парадного выхода из первого подъезда, где архитектурно сделан акцент. Поэтому яркие вывески секс-шопа перекрывают собой все остальное.

При этом, по словам Нины Вадимовны, в соседнем корпусе дома несколько лет функционировал другой секс-шоп, но вход в него был со двора, поэтому никаких проблем за все время не возникало.

С нашей точки зрения, всему есть свое место. Все-таки дом у нас с историей.

А дом действительно с историей: на нем расположены мемориальные таблички с именами жертв политических репрессий. Дело в том, что здание было построено в начале XX века, и в свое время здесь проживал старший командный состав Красной Армии. Многие из военнослужащих были расстреляны, и позже в память о репрессированных на фасаде дома были установлены мемориальные таблички. Жителей Тишинки старшего возраста соседство атрибутов памяти и "точки любви" оскорбляет.

Фото: канал Москва 24

Помимо этого, у секс-шопа единый вход с аптекой, и когда одни люди заходят, чтобы купить лекарство для горла, другие выходят с "интересными игрушками". Еще одна жительница района Любовь Евгеньевна рассказала о случае, когда она шла с внучкой в аптеку и столкнулась с вопросом девочки, увидевшей яркую вывеску секс-шопа: "Бабушка, а что это?".

Мы открываем дверь в аптеку, и там слева, где раньше была оптика, открыта дверь секс-шопа. Естественно, взор на это падает, и ребенка туда тянет.

"Назначение этих предметов она не знает, и, честно говоря, я тоже", – делится Любовь Евгеньевна. Также жительница считает, что "неправильно размещать рекламу на уровне глаз детей и привлекать их внимание, ведь взрослый выбирает сам, а провоцировать детей и подростков нельзя, они еще неустойчивы". Помимо этого, как утверждают местные жители, у таких магазинов зачастую раздают листовки с вызывающей рекламой. И даже не смотрят, в чьи руки они попадают, включая детей.

Мнения за

Среди жителей есть и те, кто ничего оскорбительного в соседстве с "точкой любви" не видит. Им не нравится то, что небольшая активная группа соседей взяла на себя право говорить от имени всего района и навязывает свою точку зрения тем, кто спокойно относится к присутствию этого магазина.

На Тишинской площади разместили вывеску секс-шопа рядом с памятными табличками

"Пожилым женщинам эта история не нравится по определению. Они совершенно не готовы слышать другое мнение и используют такую чувствительную тему просто для того, чтобы добиться своего. Тогда нужно честно говорить о том, что "мы не хотим, чтобы в нашем доме это было, а не эксплуатировать и манипулировать темой, что здесь кто-то погиб и был репрессирован" , – делится Ольлга, живущая по соседству.

И потом, по мнению Ольги, противники секс-шопа немножко подогревают ажиотаж, говоря о том, что там яркая вывеска и "что-то вызывающее торчит из окон". "Вывеска магазина вовсе не самая яркая на доме – рядом еще более крупные красные буквы салона красоты", – говорит жительница Тишинки.

Как наличие этого магазина оскорбляет их память (репрессированных. – М24) ? Почти в любом старом доме в Москве погибли люди при разных обстоятельствах, на войне, до или после, с тех пор уже прошло несколько десятков лет. Люди сейчас более свободные в своей личной жизни, имеют возможность как-то экспериментировать. Ответ на вопрос, в чем суть оскорбления памяти, кроме слов о том, что это кощунство и это ужасно, никто не дает.

Также жители Тишинки, ничего не имеющие против секс-шопа в этом доме, полагают, что память погибших не должна становиться поводом для запрета и закрытия такого бизнеса. Для них в этом "нет ничего постыдного и неприличного", и вообще "это про жизнь и любовь, а живые и молодые должны жить полной жизнью".

"Этических норм нет"

Сами продавцы секс-шопа говорят, что их реклама сделана по всем нормам и ни в коем случае не оскорбляет ничьи чувства. В свою очередь, пресс-секретарь сети интим-магазинов Елена Галецкая заявила, что "на вывеске нет ничего, что бы прямо говорило о том, что это именно секс-шоп". "То, что сейчас происходит между нами и жителями, – это некоторое недопонимание, люди негативно относятся к сегменту в принципе", – добавила она.

Начальник Инспекции по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы ОАТИ Москвы Эльвира Николаева отмечает, что основных требований к размещению информационных конструкций довольно много, но можно выделить три главных. Во-первых, рекламная конструкция должна быть размещена в пределах площади, занимаемой организацией. Во-вторых, вывеска не может находиться выше уровня линии перекрытия между первым и вторым этажами, потому что там жилье, и на эту территорию заходить нельзя. Также если здание является памятником или объектом культурного наследия, или построено до 1952 года, на нем нельзя размещать световые короба.

Николаева заявляет, что при размещении вывески никаких "этических норм нет". "Данные требования – это постановление №902 Правительства Москвы. Само текстовое содержание оно не определяет, и не учитывает никакую этическую сторону", – говорит эксперт.

Фото: канал Москва 24

Представители Объединения административно-технических инспекций города Москвы уже провели проверку на месте расположения секс-шопа в Тишинке и нарушений там не заметили.

Конструкция у них размещена с требованиями, которые действуют в городе. Она не выходит за линию перекрытия, не превышает 50 сантиметров

По словам эксперта, требование по размещению конструкций не менее, чем на метр от мемориальных досок, тоже не нарушено. "Мы ездили туда с рулеткой и мерили. Получается, там один метр 15 сантиметров до мемориальных досок от информационной вывески. Оснований для демонтажа конструкции сейчас нет".

"Единственный вопрос, который остался невыясненным – яркая подсветка", – говорит Николаева. Со своей стороны, представители ОАТИ уже сделали запрос в специальную лабораторию. Замеры должны быть произведены в максимально короткие сроки.

Кстати, аналогичный инцидент с открытием секс-шопа произошел несколько лет назад в районе Московской филармонии. На месте продуктового магазина, который находился в нескольких метрах от дворца искусства, после ремонта открылся приват-бутик "Интим". Ценителям музыки такое соседство не понравилось, а сотрудники филармонии даже вызвали полицию. Несмотря на то, что официально секс-шоп отделался только штрафом, владельцы магазина все-таки решили его закрыть из-за многочисленных негативных отзывов.