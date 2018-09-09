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Москва 24

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Город

9 сентября, 14:09

Конкурсы, мастер-классы и дегустации: зачем еще идти на выборы

город фестивали выборы мэра

Фото: vk.com/cast85

Избирательные участки не обошел стороной фестиваль "Цветочный джем", который в эти дни проходит в столице. В честь финала мероприятия программу организовали практически в каждом дворе.

vk.com/vvalfoxx

9 сентября в городе действуют более 1,5 тысячи площадок. Москвичи, пришедшие на выборы всей семьей, не пожалеют – пока дети будут участвовать в дегустации разнообразных видов варенья, родители смогут проголосовать, а после – попробовать свои силы в качестве ландшафтных дизайнеров.

Фото: vk.com/id12238076

Конкурс цветников пройдет с 9:00 до 17:00 во всех округах Москвы (участие бесплатно, онлайн-регистрация была доступна на сайте проекта). Важно: никуда ехать не нужно, ведь площадки расположены в шаговой доступности от дома (смотрите интерактивную карту).

Фото: Агентство Москва/Авилов Александр

Кроме того, известные музыканты, артисты и спортсмены стали ландшафтными дизайнерами и приняли участие в любительском конкурсе "Цветочного джема".

Певица Валерия. Фото: пресс-служба Оргкомитета цикла мероприятий 'Московские сезоны'

Для самых маленьких и самых активных гостей на площадках пройдут подвижные спортивные игры: бочча, дженга, баскетбол. Ну а после голосования можно всей семьей соревноваться в точности, стреляя из рогатки и проверить свое равновесие на балансборде. Участие во всех спортивных мероприятиях бесплатное.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Кроме того, рядом с игровыми площадками расположены шале, где можно отведать шашлык, бургеры, буррито или блинчики. На десерт – сахарная вата, мармелад и зефир.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В 08:00 открылись более 3,8 тысячи избирательных участков для голосования на выборах мэра столицы. Они будут работать до 22:00. Семь участков начали принимать избирателей с 06:00.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Горожане могут отдать голос за одного из пяти кандидатов. Для участия в гонке зарегистрированы Михаил Балакин от "Союза горожан", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от "Справедливой России" и самовыдвиженец Сергей Собянин.

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