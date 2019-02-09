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9 февраля, 12:44

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Где в Москве купить мимозу

Желтые цветы: в Москве уже продается мимоза
город weekend

С начала февраля в Москве продают мимозу. Мы выяснили, откуда привозят цветы, сколько они стоят и где их покупать.

Фото: depositphotos/sergey23

Что это за цветок?

Все по Булгакову: "Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве". Ветка с желтыми цветами – это не мимоза, как мы привыкли считать, а серебристая акация. На наш континент ее завезли во второй половине XIX века с юго-востока Азии: дерево акклиматизировалось на побережье Черного моря, а именно в Абхазии. Здесь же в середине XX века мимозу стали монетизировать – продавать цветы оптом в российские регионы. Коммерсантам повезло: растение начинает цвести в конце января, а заканчивает в марте, как раз в преддверии женского дня, благодаря которому мимоза и стала прибыльным сезонным бизнесом.

Откуда везут в столицу?

В Москву мимозу обычно привозят из Абхазии и Италии. Абхазская – бледно-желтая и мелкая, зато дешевая, итальянская – яркая и пушистая, но дорогая.

Традиционный подарок

В 1946 году мимоза стала символом 8 Марта. Когда-то этот праздник был днем солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию. Произошло это благодаря Терезе Маттеи, руководительнице "Союза итальянских женщин". Она предложила дарить на праздник именно эти цветы, потому что в марте они дешево стоили и цвели по всей Италии.

Фото: depositphotos/olhaafanasieva

Где купить и сколько стоит?

Самый простой вариант – рядом с метро. Здесь с начала февраля торгуют мимозой и, судя по цене, – итальянской. Например, около "Белорусской" в обед три веточки продают за 200 рублей, а к вечеру цена поднимается до 400. Чем дальше от центра, тем дешевле: на "Сходненской" за те же три веточки просят 350 рублей (можно сторговаться и за 300).

Следующий вариант тоже очевидный – загляните в цветочный магазин, где чаще всего продают итальянскую мимозу. В феврале цветы трудно найти в рознице, например, в сети "Простоцветы" они появится только 3 марта, а в "Мосцветторге" их вообще не будет: не закупают. Можно еще прогуляться по московским рынкам. Наводка: на Даниловском мимоза давно есть, мини-букет из трех веток стоит 500 рублей.

И последний, самый беспроигрышный вариант – заказать онлайн. Вот что сказал менеджер одного интернет-магазина: "Первая поставка абхазских мимоз будет 8 февраля: они только-только зацвели. А вот итальянскую продаем с конца декабря. Европейская лучше: цветы крупнее и желтее, но и стоит она соответственно: 225 рублей за одну веточку, а минимальный заказ у нас – от семи". Для сравнения: средняя цена абхазской мимозы – 100 рублей за ветку, а после 8 марта еще бюджетнее – 50.

Прогноз по ценам на конец февраля – начало марта такой: абхазская мимоза будет стоить 300 рублей за три ветки, а вот итальянская – от 400 до 950 рублей за букет (от трех до пяти веток). Весеннее настроение бесценно.

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