Батлы, лекции и танцы: какие мероприятия ждут гостей фестиваля "Молодежь Москвы"

В декабре в столице пройдет зимний фестиваль "Молодежь Москвы": там можно будет посетить лектории и мастер-классы, выступления популярных артистов, выставки и юмористические батлы. Все о программе фестиваля – в материале Москвы 24.

Каждый найдет свое

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы

Зимний фестиваль "Молодежь Москвы" пройдет в городе в четверг, 21 декабря, в МТС Live Холл. Поучаствовать в нем могут все желающие от 14 до 35 лет.





Екатерина Драгунова председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики У молодежи будет возможность встретиться с экспертами из разных областей, познакомиться с проектами и определиться с направлением своего развития. Мы подготовили насыщенную программу, где каждый сможет найти для себя что-то новое.

Гостей ждут лекции, мастер-классы, выступления артистов, выставки и многое другое. Участие в фестивале бесплатное, но нужно предварительно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Там же можно найти всю подробную программу.

Посмотреть и послушать

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы

Начиная с 11:00 и до 19:00 для гостей будет идти выставка "Москва – пространство возможностей". Здесь молодежь познакомят с городскими проектами, расскажут о карьерных перспективах и многом другом. Например, можно будет поинтересоваться стажировками в правительстве Москвы, пройти профориентационные тесты, поучаствовать в игре "Конструктор меню", а затем проконсультироваться с врачом-диетологом.

Специалисты ресурсного центра "Мосволонтер" проведут для участников фестиваля турниры по настольным играм, квизы и мастер-классы.

С 12:00 до 20:00 будет идти образовательная программа (для участия в ней необходима отдельная регистрация). Например, слушателям расскажут, как найти дело жизни, написать проект для гранта, какие существуют тренды в коммуникационных профессиях, а также все о технологиях будущего.

Развлечься и потанцевать

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы

В то же время будет работать зона с различными видами советских игровых автоматов – например магистраль, зонд, аркадный аппарат и другие. Параллельно на главной сцене пройдут выступления артистов, танцевальные мастер-классы, а также состоится матч-реванш участников турнира "Stand Up Лиги".

На протяжении фестиваля начинающих инфлюенсеров приглашают поучаствовать в марафоне "Ты в центре": им предложат сделать фотопост на свою страницу в одной из соцсетей, опубликовать не меньше пяти историй и сделать один клип. Кроме того, участники смогут пообщаться с приглашенными экспертами и создать эксклюзивный контент. Лучшие получат призы.

Также, на площадке фестиваля будет работать медиарубка "Ты в эфире", где проведут ток-шоу, интервью, презентации и другое. В студию придут приглашенные спикеры и участники.

А завершится фестиваль дискотекой (с 20:00 до 23:00), где для гостей сыграют диджеи и выступят популярные артисты – Ваня Дмитриенко, Севиль и другие. Попасть на дискотеку можно, получив билет на нее при посещении дневной программы.