Москвичам рассказали, как провести время на МУФ в День города – 2023

Последние дни Московского урбанистического форума – 9 и 10 сентября – выпадают на празднование Дня города, поэтому многие события будут посвящены столице. Что приготовил МУФ в честь 876-летия Москвы – в нашем материале.



"Лужники"

Московский урбанистический форум проходит на четырех площадках:

в парке "Зарядье";

олимпийском комплексе "Лужники";

Центральном выставочном зале "Манеж";

Гостином Дворе.

В День города праздничные мероприятия ждут гостей каждой из них.

Арена стадиона "Лужники" в День города станет мини-версией столицы: благодаря визуальным инсталляциям зрители увидят Садовое кольцо, ВДНХ, Северный речной вокзал и другие места. Все праздничные мероприятия можно будет посетить бесплатно, но на некоторые необходима предварительная регистрация на сайте.

9 сентября с 10:00 на площадке начнется квест "Загадки большого города". Посетители узнают, как в столице организована система освещения, водоснабжения, инженерные сети, а также получат приятные сувениры. Параллельно будет проходить игра "Москва. Как это устроено?", где участники ответят на вопросы о достопримечательностях и истории города.

Также 9 и 10 сентября в бассейне для вейкбординга в зоне "Мой район" пройдет шоу флайбордистов. Спортсмены поднимутся на высоту четырехэтажного дома с помощью специальной доски, которую приводит в движение реактивная сила воды, и покажут акробатические трюки. Выступления продолжительностью около 20 минут каждое будут проходить в субботу и воскресенье в 13:00, 17:00 и 20:00.

Главными же событиями "Лужников" станут большие концерты. 9 сентября в 18:00 на площадке выступят Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Александр Ф. Скляр, Олег и Родион Газмановы, Люся Чеботина и другие. Затем пройдет сольный концерт группы "Руки вверх!". А с 21:00 до 03:00 8 и 9 сентября все желающие также смогут отдохнуть на ночных дискотеках.

Кроме того, 10 сентября фестиваль "Сделано в Москве" разыграет на одноименной сцене автомобиль "Москвич" (в 19:00).



"Зарядье"

9 сентября в 10:00 здесь начнется экскурсионный забег "Москва глазами урбаниста". Участники пробегут вокруг Кремлевских стен, побывают на Красной площади, обогнут Китай-город и по дороге прослушают лекцию про достопримечательности города. Старт – от медиацентра. Кроме того, в 10:00 также начнется похожая экскурсия, только на самокатах (участие по предварительной регистрации).

Поклонники спорта 9 сентября смогут поучаствовать и в интервальной тренировке, направленной на улучшение координации движений и повышение выносливости тела. Она продлится с 15:00 до 16:00.

9 и 10 сентября в течение всего дня также будут проходить квизы "Москва – город будущего". Участники разделятся на команды и ответят на вопросы об истории, науке, географии и культуре столицы (необходима предварительная регистрация на сайте МУФ).

За музыкальное настроение вечером 9 сентября будут отвечать NANSI&SIDOROV (Анастасия Белявская и Олег Сидоров), а 10 сентября – HammAli&Navai (начало в 21:00).



ЦВЗ "Манеж"

9 и 10 сентября – последние дни работы экспозиции "Станция Манеж", которая посвящена московскому транспорту. Площадь тематической экспозиции – более девяти тысяч квадратных метров, она занимает два этажа. Посетители смогут узнать все самое интересное о транспорте города, попробуют себя в качестве машиниста, увидят самую большую голограмму и побывают на экскурсии внутри тоннеля строящегося МЦД-5

В субботу и воскресенье на площадке запланированы лекции с участием телеведущих, блогеров и культурных деятелей, а каждые полчаса в Семейном досугом центре будет проходить игра, во время которой участникам расскажут о правилах безопасности в московском надземном транспорте и метро. Для посетителей также организуют викторину.

Гостиный Двор

День города в Гостином Дворе отметят огромным количеством мероприятий, в том числе лекциями и дискуссиями от известных психологов, специалистов по питанию, исследователей механизмов старения и способов обретения долголетия и других экспертов (полный список и регистрация также доступны по ссылке).

9 и 10 сентября для гостей также проведут обзорные экскурсии и мастер-классы. Кроме того, 9 и 10 сентября в 10:00 здесь начнется квест "Москва – лучший город Земли": детям предложат решить загадки и головоломки, чтобы победить злого ученого, который спрятал ключи от города (квесты будут проходить в течение всего дня).

А 9 сентября в 12:00 начнется семейный спектакль "Москва. Мир. Детство", в котором по сюжету брат и сестра отправятся в невероятное путешествие по современной столице.