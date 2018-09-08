Прокатимся? Смотрим новые станции метро

Московским метро хоть раз в жизни пользовался, наверное, каждый из нас. А уж какие лица у туристов, которые впервые своими глазами видят это великолепие... Но сегодня мы с вами прокатимся по совсем новым станциям, которые далеко не все москвичи успели оценить.

Начнем наше путешествие со станции "Говорово". И она точно понравится не только любителям всего футуристического, но и лаконичного. Черный и серый цвета, строгие колонны с кристаллическими вставками, освещение, которое напоминает бесчисленные столичные маршруты... В общем, ничего лишнего.

Станция "Солнцево" (которую, кстати, прозвали "сырным домиком"), обыгрывает свое название: даже на платформе вы как будто видите игру солнечного света, а главной фишкой стал эффект рассыпающегося на части солнечного диска при подъеме на эскалаторе. Кстати, через стены и крышу входного павильона солнечные зайчики тоже попадают внутрь. Так что даже хмурым утром зимой станция будет напоминать о лете и моментально поднимать настроение всем, кто спешит на работу.

Ну а эту станцию точно оценят рыбаки и любители провести выходные на даче! Главным вдохновением для архитекторов стали Очаковские пруды, которые находятся неподалеку. Так что особенность "Озерной" – блики на воде и кувшинки.

Яркая, смелая станция "Боровское шоссе" моментально разбудит даже в семь утра и напрочь отобьет желание грустить по поводу надвигающейся осени. Здесь вы будете чувствовать себя в самом эпицентре движения, оживленной магистрали: на это намекают даже светильники в виде корпусов машин.

"Новопеределкино" – та самая станция, что окунет вас в детство и сказки про Иванушку и Василису Премудрую: вы окажетесь в традиционном русском тереме, но построенном современным архитектором! Главное – не опоздать на работу, засмотревшись на узорчатые плафоны...

Ну а на "Мичуринском проспекте" цветут сады: дизайн, конечно, связан с великим ученым Иваном Мичуриным. Яркие краски, переходящие с одной колонны на другую ветки с фруктами, огромная стеклянная стена – мы наконец-то нашли место, где лето поселилось навсегда!

Мало того, что "Рассказовка" – самая отдаленная от МКАД станция, так еще и, наверное, самая романтичная и полезная. Все за счет "библиотечного" дизайна и книг, которые каждый из нас может бесплатно взять здесь в дорогу. Не верите? А зря, на самом деле все очень просто: колонны на станции сделаны в виде ящиков картотеки с QR-кодами и названиями произведений. Так что с помощью телефона просто скачайте любую книгу и отправляйтесь дальше.

А станция "ЦСКА" стала подарком для местных жителей и болельщиков, которые постоянно приезжают во Дворец "Мегаспорт". И даже если вы ни к одним, ни к другим не относитесь, заглянуть сюда все равно стоит: во-первых, сама станция (как внутри, так и снаружи) очень красива, а во-вторых, отдельного внимания достойны пятиметровые скульптуры спортсменов.

"Деловой центр" – настоящее спасение для тех, кто часто приезжает в "Москва-Сити", в том числе и в магазины (ежедневно это не менее 300 тысяч человек). Про новую стильную станцию, сверкающую металлом, как и про "Говорово", можно сказать: "ничего лишнего". Все настраивает на деловой лад, даже если бежишь на распродажу.

И последней станцией нашего сегодняшнего маршрута стала одна из самых ярких – "Шелепиха", которая среди пассажиров давно известна как "пчелка". Кстати, заметили, как необычные колонны будто вытягивают всю платформу вверх?

А на скольких станциях вы еще не бывали... Не жалейте времени: как видите, прогулка по Московскому метро может стать одной из самых интересных в городе!