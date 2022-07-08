Какие улицы перекроют в Москве 9–10 июля

9 июля в столице пройдут сразу несколько спортивных мероприятий: ночные велофестиваль и забег, а также гонка "Спутник критериум Кремль". Кроме того, в этот день начнется мусульманский праздник Курбан-байрам. В связи с этим некоторые улицы в городе будут недоступны для автомобилистов. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Спутник критериум Кремль"

Утром 9 июля в столице состоится любительская велогонка по центру города "Спутник критериум Кремль", в которой примут участие 500 спортсменов. Для проведения соревнования перекроют движение на улицах вблизи Кремля: с 06:00 до 12:00 для проезда будут недоступны Москворецкая и Яузская улицы, Васильевский спуск, Старая площадь и площадь Ильинские Ворота.

Кроме того, нельзя будет проехать по Москворецкой, Кремлевской и Пречистенской набережным, через Китайгородский, Лубянский, Соймоновский и Устьинский проезды, а также по Волхонке, Ленивке, Ильинке и Варварке.

Ночной велофестиваль

Вечером 9 июля в столице пройдет еще одно мероприятие для велолюбителей – Московский ночной велофестиваль. В связи с заездом с 18:30 до его окончания будут недоступны Суворовская площадь, улицы Дурова и Самотечная.

В тот же день с 20:00 до окончания мероприятия движение перекроют на следующих участках:

Большом Москворецком мосту и прилегающих улицах;

Тверском, Петровском и Цветном бульварах;

Москворецкой улице;

Болотной улице;

Баррикадной улице;

улице Красная Пресня;

улице 1905 года.

8 июля с 00:01

Ночной забег

Также будут недоступны Краснопресненская, Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Фрунзенская, Болотная, Кремлевская и Пречистенская набережные. Кроме того,до окончания заезда будет ограничена парковка на Самотечной улице и Болотной набережной.

В ночь с 9 на 10 июля в столице состоится ночной забег. В связи с этим для автомобилистов перекроют часть улиц в районе спорткомплекса "Лужники".

В ночное время будут недоступны следующие участки:

аллея Славы (от улицы Лужники до Лужнецкой набережной) – 9 июля с 21:30 до 23:00 ;

; Лужнецкая набережная (от аллеи Славы до Фрунзенской набережной) – с 22:00 9 июля до 00:40 10-го ;

; Фрунзенская набережная (от Лужнецкой до Крымского моста) – с 22:00 9 июля до 00:15 10-го .

Фестиваль ретротехники

В связи с проведением фестиваля ретротехники Музея транспорта Москвы на Университетской площади (от улицы Косыгина до Университетского проспекта) будет перекрыто движение с 00:01 8 июля до 23:59 10-го. Начиная с 00:01 7 июля здесь запрещена парковка.

Курбан-байрам

9 июля у мусульман начинается празднование Курбан-байрама. Поэтому ночью и утром будет ограничено движение в районе расположения Исторической, Соборной и Мемориальной мечетей.



С 04:00 до 11:00 будут перекрыты участки:

Татарской улицы (от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского);

Старого Толмачевского переулка (от Большой Татарской до Новокузнецкой улицы);

Малого Татарского переулка (от Большой Татарской до Новокузнецкой);

Климентовского переулка (от Большой Татарской до Новокузнецкой);

Озерковского переулка (от Большой Татарской до Озерковской набережной).

С 00:01 до 11:00 нельзя будет проехать по улицам Дурова (от проспекта Мира до Олимпийского проспекта), Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца) и Мещанской (от Садового до улицы Дурова), а также Капельскому (от проспекта Мира до Гиляровского переулка) и Выползова переулкам (от улицы Дурова до дома 10).



Минская улица от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта будет недоступна с 06:00 до 08:00.