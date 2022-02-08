Юлия Федотенко: "Начинать новое – это невероятно круто!"

Пять HR-команд весной получили грант 500 тысяч рублей на проекты по обучению и развитию сотрудников. Это победители T&D "Актион Акселератора". Спустя восемь месяцев мы решили узнать, как себя чувствуют призеры, и начали с максимально вдохновляющей номинации "Мотивируй". Здесь награду получила руководитель по персоналу агентства недвижимости "Портал Эстейт" Юлия Федотенко.



Фото: Николай Покровский

– Юлия, что у вас нового после победы в T&D "Актион Акселераторе"?

За восемь месяцев мы открыли два новых филиала: в Чехове и Домодедове. А вообще к 2023 году планируем открыть еще 20 филиалов в разных городах России. Понятно, что такое масштабирование бизнеса невозможно без отлаженной системы обучения агентов по недвижимости: как новичков, так и опытных специалистов. Благодаря "Акселератору" мы сейчас вплотную занимаемся ее внедрением.

– Что уже удалось сделать?

Мы открыли в Подольске учебный центр и оснастили его всем необходимым оборудованием. Теперь мы можем самостоятельно снимать обучающие видео для наших учебных программ и проводить конференции и мастер-классы. Параллельно с этим мы разработали план внедрения СДО, матрицу обучения для разных ролей: кто и какие курсы должен пройти в необходимые нам сроки. Выбрали платформу для обучения. Сейчас активно снимаем обучающие материалы и заливаем их на платформу.



– Как вам помогает грант, который вы получили от "Актиона"?

На грант мы полностью оборудовали учебный центр: закупили камеры, спикерфоны, телевизор, ноутбук, стойки для студийных осветителей. А также квадрокоптер: с его помощью мы снимаем видео и фото разных объектов недвижимости для наших обучающих материалов. Помимо оборудования, "Актион" помог нам приобрести платформу, на которой мы сейчас размещаем наши материалы, а также библиотеку уже готовых курсов по soft-skills. Это те самые "мягкие навыки", которые нужны всем сотрудникам независимо от должности и сферы деятельности. Мы решили, что это так же важно для наших агентов, как и знание специфики работы в сфере недвижимости.

– Юлия, вы упомянули, что разработали план внедрения СДО. Расскажите об этом подробней.

Каркас этого плана мы продумали на коуч-сессии, которую нам организовала группа "Актион" в рамках "Акселератора". Вместе с ментором Аленой Гейдт, директором по персоналу АНО "Платформа НТИ" и АНО "Университет 20.35" и членом жюри "Актион Акселератора" мы составили примерный документ, который я потом взяла за основу. Уверена, что он послужит отличным образцом для тех компаний, которые планируют внедрить похожий проект по обучению персонала.



Фото: Николай Покровский

– Сколько планов! С чего же вы начали?

Начали мы с вводного онлайн-курса для новичков, чтобы быстро обучать их сразу на моменте подбора. Для нас это имеет особое значение, потому что сейчас из 100 человек, которые проходят наше очное обучение, на работу выходят, к сожалению, только шесть, а после испытательного срока остается один. Нам крайне важно изменить эту ситуацию в лучшую сторону, а также уменьшить срок вхождения агента в должность (от начала обучения до первой сделки) с 1,5–2 месяцев до 2–3 недель. После внедрения курса для новичков займемся программами для опытных агентов, руководителей отделов продаж и наставников.

– Когда запускаете онлайн-курс для новичков?

Мы уже запустили пилотный проект, сейчас тестируем его на кандидатах нашего офиса в Подольске. Потом соберем обратную связь, проанализируем результаты и будем внедрять в других филиалах.

– Юлия, члены жюри, когда вручали вам приз, сказали, что после внедрения ваша новая система обучения позитивно повлияет на многие HR-направления: на подбор, адаптацию, мотивацию и удержание персонала, на его эффективность. Как вы сами оцениваете возможные результаты от вашего проекта? Как он поможет бизнесу?

После внедрения новых стандартов обучения мы планируем раз в две недели мониторить показатели по текучести агентов, процент тех, кто своевременно прошел обучение, сроки выхода новых агентов на плановую продуктивность и процент агентов (новичков и опытных), выполняющих планы продаж. Мы ждем, что уже через два-три цикла эти показатели будут коррелировать между собой. Другими словами, у тех, кто своевременно обучается по новой системе, сроки выхода на продуктивность уменьшатся, а процент выполнения плана продаж, наоборот, увеличится. Соответственно, текучесть агентов снизится. Для нас это очень важные показатели, особенно в ситуации масштабирования бизнеса. Вся наша команда с нетерпением ждет внедрения проекта. И тогда планы по открытию 20 филиалов за два года станут для нас реальностью.

– Для вашей компании это действительно важный проект. А что лично вам дало участие в "Актион Акселераторе"?

Я получила бесценный опыт внедрения СДО под ключ и очень благодарна за это "Актиону". Такой опыт сам по себе – уже награда независимо от того, победили вы в финале или нет: на Акселераторе к каждому проекту относятся с большим вниманием. Кроме того, я познакомилась с таким количеством потрясающих людей! Благодаря им и атмосфере, которая царила на "Акселераторе", я поверила в себя, поборола свои страхи, поняла, что я не одна: у меня есть поддержка "Актиона" и моя крутая команда. А значит, мы обязательно справимся.



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– Удачи вам и огромное спасибо за такие теплые слова. И наконец последний вопрос. Что бы вы пожелали участникам нового "Акселератора"?

Я бы так сказала тем, кто в этом году начинает свой путь в "Акселераторе": верьте в себя, дерзайте, стремитесь к поставленным целям и ничего не бойтесь! Перед вами безграничные возможности. Начинать новое – это невероятно круто! Тем более с такой поддержкой, которую дает "Актион Акселератор".

Присоединиться к "Актион Акселератору 2.0" можно по ссылке.

Первый "Акселератор" стартовал в декабре 2020 года. Заявки подали более 160 компаний. В феврале 2021-го экспертное жюри выбрало 25 полуфиналистов. Победители в пяти номинациях получили целевой грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию проектов по обучению и развитию сотрудников.

В 2022 году "Актион" продолжает эту программу, и у вас тоже будет шанс побороться за главный приз. Уже стартовал "Акселератор 2.0". Подать заявку по одному из пяти направлений может любой сотрудник крупных компаний, для которого актуален вопрос корпоративного обучения и кто хотел бы разработать образовательный проект для своей компании под кураторством опытных менторов и руководителей крупнейших корпоративных университетов России.

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