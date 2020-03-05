Как изменится Московский дворец молодежи после реконструкции

В конце февраля власти столицы согласовали проект реконструкции Московского дворца молодежи (МДМ). В рамках работ планируется не только поработать с фасадом МДМ, но и провести полную перепланировку внутреннего пространства. По окончании работ развлекательный комплекс должен стать частью самого популярного прогулочного маршрута Москвы, а также превратиться в новую точку городского притяжения. Рассказываем об истории МДМ, а также делимся подробностями планов по реконструкции объекта.

Не дворец, а монументальный модернизм

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На самом деле здание Московского дворца молодежи не такое старое – работы проводились в конце 80-х годов по проекту архитекторов Белопольского, Беленя, Посохина и Хавина. Постройку возвели прямо над станцией метро "Фрунзенская", которая появилась в районе Хамовники тридцатью годами ранее. Вход в подземку расположен в северной части дворца молодежи.

Вся концепция здания выполнена в стиле монументального модернизма. Развлекательный комплекс представляет собой постройку в виде трапеции, облицованную белым камнем и установленную на возвышении. Согласно задумке архитекторов, главный вход в МДМ не оформлен – вместо него посетителей встречает колоннада, поддерживающая крышу. Верхняя часть фасада украшена декоративной композицией. Если говорить о внутреннем убранстве дворца молодежи, по стилю оно соответствует внешнему виду здания – всюду балконы и открытые лестницы.

Стоит отметить, что МДМ повезло с расположением: комплекс находится в окружении памятников истории и культуры, таких как храм Христа Спасителя, дом-музей Льва Толстого, парк "Усадьба Трубецких в Хамовниках", привлекающих внимание туристов со всего мира.

Этапы обновления

Визуализация: архитектурное бюро WALL

В развлекательном комплексе функционирует множество точек притяжения горожан. Например, паркетный зал площадью 1200 квадратных метров – его обычно сдают для проведения выставок и корпоративных мероприятий, а также малый зал, магазины, рестораны, боулинг и кинотеатр на четыре зала, один из которых выполнен в виде амфитеатра.

Однако главным достоинством МДМ является основной зрительный зал: там проходили популярные постановки и концерты, которые и прославили дворец молодежи. Вспомнить хотя бы начало истории комплекса. До 2002 года юмористическая игра КВН и МДМ были практически синонимами, съемки концертов телевизионной Высшей лиги бессменно проходили на "Фрунзенской".



Визуализация: архитектурное бюро WALL

Когда КВН съехал, МДМ немного сменил вектор деятельности и стал популярной прокатной площадкой для мюзиклов.



До 2004 года концертным залом дворца молодежи пользовались в основном отечественные режиссеры. Так, жители и гости Москвы несколько лет посещали постановки "42-я улица" и "12 стульев". С 2005 года МДМ стал площадкой для международных постановок: среди них – премьера MAMMA MIA! в 2006 году, прокат мюзиклов "Звуки музыки" в 2011 и 2012 годах, "Чикаго" в 2013 и 2014 годах.



Для того чтобы качественно обеспечивать свою главную функцию, дворцу пришлось претерпеть перемены. В 2014-м к премьере "Призрака Оперы" в МДМ переоборудовали большой концертный зал, увеличив его вместимость до 1800 человек. Кроме того, поработали и над технической частью: улучшили акустику, углубили сцены, установили новую световую и звуковую аппаратуру, заменили штанкетные подъемы. Украсили и гостевую часть: в фойе установили центральную люстру и новые барные зоны.



Визуализация: архитектурное бюро WALL

А уже в 2017 году власти столицы одобрили решение провести глобальную реконструкцию объекта. Конкурс и разработка нового вида здания, общественные слушания, подготовка документации – и наконец в феврале 2020-го Москомархитектура официально согласовала проект преображения МДМ. За концепцию отвечает архитектурное бюро WALL. Предварительно известно, что все работы по проекту завершат в 2022 году.

Большая перепланировка

Визуализация: архитектурное бюро WALL

Прежде всего архитекторам предстоит поработать с внешним обликом дворца. Однако, по словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, кардинальных перемен в стиле здания не предвидится.





Сергей Кузнецов главный архитектор Москвы Московский дворец молодежи является ярким примером модернизма, и архитекторы очень уважительно отнеслись к его истории. Здание реконструируют, полностью сохранив существующий объем, колоннаду, декоративный фриз, а заодно почистят фасады от рекламы.

Также в планах стоит увеличение площади комплекса МДМ. Таким образом, рядом со зданием на расстоянии 12 метров появится пятиэтажная галерея. Постройку возведут со стороны парка "Усадьба Трубецких в Хамовниках". Как рассказали Москве 24 в архитектурном бюро WALL, там будет располагаться выставочное пространство, торговые помещения, зоны администрации, компьютерные и читальные залы, электронные библиотеки и открытая городская гостиная с видом на парк. Галерея должна будет стать новой городской точкой притяжения.



Визуализация: архитектурное бюро WALL

По итогу работ между двумя объектами комплекса, основным зданием и галереей, появится новое общественное пространство – небольшая улица под названием Артбат. "Данное решение позволит сохранить идентичность и независимость величественной архитектуры МДМ и в то же время объединит здание и общественное городское пространство на уровне первого этажа", – рассказали в Москомархитектуре.





Сергей Кузнецов главный архитектор Москвы Важной задачей является также взаимное "раскрытие" здания и прилегающего к нему парка "Усадьба Трубецких в Хамовниках".

Еще одним нововведением станет смотровая площадка, в которую превратится крыша старого здания дворца молодежи.

А для того чтобы новые пространства по достоинству и в полном объеме оценили жители и гости столицы, после реконструкции попасть во дворец сможет любой желающий, тогда как раньше пропускали только по билету на представление.

Трехступенчатый проект

Визуализация: архитектурное бюро WALL

В отличие от внешнего облика МДМ, внутреннее убранство дворца ждут большие перемены. Согласно проекту, в развлекательном комплексе сделают масштабную перепланировку: в здании сломают перегородки, которые сейчас делят внутреннее пространство на маленькие объемы, сдаваемые под аренду.

Воплощать проект в жизнь будут в три этапа. Кроме тематического, распределение работ имеет и практический смысл. "Это позволит заказчику выполнить все обязательства перед арендаторами и по частям воплощать новые идеи в жизнь", – объяснил Кузнецов.

Этапы реконструкции МДМ Первый этап : перестройка стилобатной части здания (основа под колонны. – Прим. ред.) с приспособлением ее под новые функции, создание инфраструктуры для маломобильных граждан;

: перестройка стилобатной части здания (основа под колонны. – Прим. ред.) с приспособлением ее под новые функции, создание инфраструктуры для маломобильных граждан; Второй этап : возведение галереи с торговыми и выставочными помещениями;

: возведение галереи с торговыми и выставочными помещениями; Третий этап : перепланировка внутренней части основного здания и капитальный ремонт.

Как пояснили в архитектурном бюро, новый стилобат МДМ будет состоять из четырех одноэтажных блоков, в которых расположатся рестораны быстрого питания и торговые павильоны. Кровля стилобатной части будет предназначена для размещения арт-объектов, световых скульптур и инсталляций. Также в рамках работ по стилобату предполагается частичный демонтаж существующей лестницы, одноэтажных пристроек и балкона МДМ со стороны парка "Усадьба Трубецких в Хамовниках".



Визуализация: архитектурное бюро WALL

В WALL поделились подробностями проекта планировки здания. На минус первом уровне расположатся подвальные помещения театра МДМ, технические помещения, депозитарий и магазины.

Первый этаж будет включать в себя малый зал театра, выставочный зал, вестибюли и торговые помещения, а также сквозной проход со стороны Комсомольского проспекта к парку "Усадьба Трубецких в Хамовниках".



Визуализация: архитектурное бюро WALL

Уровень второго этажа будет состоять из основного зрительного зала театра, буфета, ресторана и вспомогательных театральных помещений.

Третий этаж оставят под театральные мастерские, как и четвертый. Там будут театральные студии и репетиционные помещения. Пятый этаж отведут для администрации театра.

По окончании реконструкции дворец молодежи уже не будет восприниматься только как театр для постановки мюзиклов. Развлекательный комплекс обретет статус новой городской точки притяжения граждан. "МДМ не только вернет себе свое культурное значение, но и станет частью прогулочного маршрута из Парка Горького", – заключил Кузнецов.