Большая перемена: как изменилась Москва за последние годы

За последние годы Москва стала в разы красивее и удобнее для жизни. Произошло это во многом благодаря комплексному благоустройству города. Портал Москва 24 будет показывать, как же изменилась столица за это время.

И сегодня мы снова рассказываем, что изменилось на территории ВДНХ.



Реставрационные работы до сих пор идут на десятках объектов. Часть из них отреставрировали в период с 2014-го по 2017 годы.

После полной реконструкции территория ВДНХ будет делиться на семь тематических зон: центральную аллею с новыми музеями и выставочными пространствами в исторических павильонах, тематический парк аттракционов, ландшафтный парк площадью 87 гектаров, Парк ремесел, Парк знаний, обновленную зону ЭКСПО и парк "Останкино".