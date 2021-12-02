"Тест на эскимо". Как сформировать безопасную городскую детскую среду

Как комплексно формировать городскую детскую среду, которая поможет гармонично и безопасно взрослеть, развивая полезные навыки? Эта дискуссия длится весь 2021 год, вовлекая в разговор урбанистов и девелоперов на самых важных для отрасли событиях. Старт этой теме был дан на выставке "АРХ Москва – 2021" с обсуждения общемировой градостроительной концепции "Город для детей". Тему расширили на Moscow Urban Forum на сессии "Дети в городе. Глобальные и локальные инициативы создания среды для детей в мегаполисе". Серьезные игроки рынка продолжили развивать идеи летних обсуждений и искать векторы нового развития на ноябрьском Федеральном Девелоперском форуме. И как финал – эстафетную палочку перехватили вчерашние дети, студенты архитектурных вузов на фестивале "Открытый город", курируемом комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы.



Фото: предоставлено пресс-службой "Инград"

Опыт Лондона: child-friendly

Столица Туманного Альбиона считается безопасным и комфортным городом. И именно лондонский градостроительный опыт приводили в пример на Moscow Urban Forum международные эксперты, среди которых директор ZCD Architects, советник мэра Лондона по городскому дизайну Дина Борнат, гендиректор и сооснователь Growing Up Boulder Мара Минтцер, главред журнала Cities&Health Маркус Грант. Главная международная урбанистическая тенденция: города необходимо строить не по принципу "взрослым для взрослых", а с учетом проживающих в них детей. И дети эти разного возраста.

Методология комфортности европейских городов базируется на принципе child-friendly: урбанисты оценивают, насколько район дружелюбен и безопасен для детей. Называется метод "тест на эскимо": смотрят, сможет ли ребенок сам, без риска попасть на дороги, дойти до магазина, купить там мороженое и вернуться домой до того, как лакомство растает? По словам советника мэра Лондона по городскому дизайну Дины Борнат, городская администрация регулярно выпускает свод рекомендаций Making London Child Friendly – это сборник самых актуальных градостроительных решений с точки зрения детской безопасности. К этому опыту все активнее обращаются и московские урбанисты, но с его реализацией в масштабах города возникают проблемы: в городе мало свободных пространств, где можно с первого раза пройти "тест на эскимо".

"Это отличная концепция, но в рамках сложившейся застройки столицы ее применение требует существенных инфраструктурных изменений: организации новых пешеходных и транспортных маршрутов, перепроектирования первых этажей, – рассказывает руководитель отдела продуктового маркетинга ГК "Инград" Ольга Великая. – В остальных районах ее можно реализовать в рамках проектов комплексного освоения территорий, что успешно практикуют многие девелоперы. В границах наших жилых комплексов ребенок может безопасно спуститься и зайти в магазин на первых этажах, пройти через двор без автомобилей на детскую площадку. В отличие от традиционных спальных районов, где такой возможности нет, в наших комплексах у ребенка есть определенная свобода, родители могут быть спокойны за его безопасность".

Детские маршруты в стороне от дорог

Городская среда должна развивать детский "кинетический кругозор". Залог здорового и гармоничного развития ребенка прекрасно в свое время описал Григорий Остер в стихах для песни из мультипликационного сериала "Обезьянки": "Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать". И это все прекрасно перекликается как с тезисами, звучащими на Moscow Urban Forum, так и на "АРХ Москве". Роман Храмов, исполнительный директор компании "Новые горизонты", устанавливающей детские комплексы во дворах новостроек, подтвердил, что из-за особенностей городской ткани и разной площади для застройки невозможно в каждом дворе обустроить универсальную, закрывающую потребности детей разных возрастов площадку. И будущее, особенно исторических, застроенных много лет назад кварталов, за межрайонными комплексами, которые должны превращаться в доминанты, притягивая туда родителей и детей.



Фото: предоставлено пресс-службой "Инград"

Но организовывать такие пространства надо с учетом пешеходной среды. Дети не водят машину, важно, чтобы дорога до площадки была короткой и безопасной: так город выполнит тот самый "тест на эскимо". Этот же эксперт отметил, что площадки должны предполагать коллективную игровую деятельность, подталкивать к групповым подвижным играм – как в нашем детстве.

Один из самых богатых портфелей проектов грамотной организации детского пространства, учитывающий разный возраст детей, сейчас у архитектурного бюро "Дружба". Масштабный проект, разработанный этим архитектурным бюро, будет реализован на территории ЖК FORIVER ГК "Инград" – это будет в точке объединения общественной городской территории и приватной зоны.

"Важно, чтобы девелопер обеспечивал безопасность и точки притяжения на своей территории. Со временем застройщики осознали, что ошибочно не разделять оборудование для детей разного возраста. Необходимо разводить возрастные потоки, выводя детей на площадки, где есть возможность разумного риска, – комментирует руководитель отдела продуктового маркетинга ГК "Инград" Ольга Великая. – Важно помнить, что потребности детей и семьи меняются со временем, таким образом, девелопер должен обеспечить потребности каждого члена семьи на своей территории. В семье может быть несколько детей разного возраста, и девелопер должен организовать комфортное и интересное пространство как для детей, так и для сопровождающего взрослого. Нельзя забывать и про инклюзивность – обустраивать площадки надо так, чтобы ребята с ограниченными возможностями по мере сил могли подключатся к общим активностям. По такому принципу спроектирован наш плей-хаб возле FORIVER: многофункциональное игровое пространство – с горками-тоннелями, скалодромами, игровым оборудованием, помогающему активному развитию и творчеству. Там есть место для того, чтобы и порисовать, и разумно рисковать. В границах общей площадки есть отдельное пространство для совсем крошек: с горками, качелями-гнездами, зеленым лабиринтом и безопасными норками, в которых любят прятаться малыши. Хороший девелопер учитывает, чтобы плей-хаб был комфортен и безопасен в любое время года и в любое время суток – это касается и материалов, и освещения".

Опасность "абсолютной безопасности"

Стремление обучить современных ребят дворовым играм из советского детства – это не ностальгия. Одно время застройщиками был массово взят курс на "абсолютную безопасность" детских площадок – мягкое покрытие, плавные линии, противоударные материалы. Но площадки не стали островком абсолютной безопасности – лишившись моментов, в которых можно проявлять разумный риск, дети стали искать и искусственно формировать рискованные для себя ситуации. И это подтвердил норвежский опыт, когда провели исследование, изучили, как играют дети.



Фото: предоставлено пресс-службой "Инград"

Построив после серии наблюдений игровую модель, которой следуют дети во дворе, исследователи решили свести к нулю вероятность травм и ушибов. Там построили такие площадки, с которых невозможно упасть и невозможно ушибиться. Но оказалось, что доля несчастных случаев не упала, а выросла! Это подтвердило версию, что детям для гармоничного развития необходим разумный риск. И если среда слишком безопасна, то дети начинают сами моделировать рискованные для себя ситуации, иногда с серьезными угрозами для здоровья. Психологи объясняют это тем, что детям необходимо изучать свои возможности и границы: психологические, физические.

Бросать вызов: "смогу не смогу, боюсь не боюсь, прыгну не прыгну..." В итоге в Европе принято решение выпускать специальное оборудование для площадок: снаряды, брусья, бревна, которые позволяют детям испытывать риск в разумных пределах без серьезных последствий. Даже если ребенок упадет с этого бревна, он не сможет сильно пораниться.

Фабрика детства

Девелоперы, занимающиеся комплексным развитием территорий, в более выигрышном положении, чем департаменты, отвечающие за адаптацию под детские потребности уже сложившихся кварталов. У застройщика шире свобода выбора, он может планировать архитектурные решения в связке друг с другом – обычно в масштабах двора, иногда – в масштабах квартала. Отдельным счастливчикам, как в случае с отстраиваемым с нуля Доброградом под Владимиром, удается проектировать в масштабах целого города.

Российские компании, уловившие этот градостроительный тренд, уже сформировали отдельные направления в своей деятельности, привлекая к разработке не только детских площадок и прилегающих территорий, но и самих жилых комплексов психофизиологов, нейропсихологов и кинезиологов. С учетом рекомендаций этих специалистов подбираются покрытия для спортивных площадок, наполнение игровых зон, различные с точки зрения тактильных ощущений поверхности игрового оборудования. Урбанисты уже видят разницу между воздействием на вестибулярный аппарат качалок на пружине и горок со спиральными чашами, знают, что батуты, тарзанки и карусели по-разному влияют на тренировку полукружных каналов и отолитовых аппаратов.

И если десять лет назад застройщики, говоря о заботе о детях, декларировали закрытые охраняемые "дворы без машин", считая, что этого достаточно, то сейчас отдельные компании, например в ГК "Инград", посмотрев на дом и двор глазами ребенка, увидели, что есть много других моментов, требующих адаптации под детские потребности.

Детали, которые предусматривает этот застройщик, очень простые и не требуют колоссальных вложений. Например, во всех входных группах на возводимых силами девелопера объектах оборудуют санузлы для общего пользования. Это удобно и страхует уже самостоятельно гуляющих детей от того, что, если он поднимется в квартиру, "мама загонит домой": ребенку не нужно бежать к себе, он может зайти сюда. Это удобно и мамам малышей: в этом санузле можно поменять ребенку подгузник, умыть ребенка, сходить в туалет.

Особое внимание уделено лифтам. В портфеле "Инград" – высотки по 20–25 этажей. Типичная проблема маленьких жителей высотных домов: дотянуться до нужной кнопки и дождаться попутчика, чтобы лифт наконец поехал. В советских многоэтажках спальных районов проблему "недовеса" решали, расставив по углам пятилитровые бутылки с водой. Это эффективно, но некрасиво. В проектах INGRAD табло с кнопками размещено на доступном для младших школьников уровне, а лифты программируют так, чтобы они приходили в движение, если вес пассажира достигает 25 килограммов.

Учитывая, что большинство покупателей – это семьи с детьми, то планировки предусматривают кладовые, гардеробные и дополнительные окна для лучшей освещенности помещений. "Тест на эскимо" пройдет любой из проектов INGRAD, но, помимо этого, житель получает гораздо больше: комфорт, возможности для развития и безопасность.

На основании этих постулатов девелопер сформировал концепцию "Фабрика детства": ее планируют применять при комплексном развитии территории. Пилотным проектом, построенным на базе этой концепции, стал ЖК "Одинград". Эксперимент признан успешным – в дальнейшем принципы концепции "Фабрики детства" будут реализованы и на других объектах застройщика.

На правах рекламы.