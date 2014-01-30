Гонка "Лыжня России" пройдет в Подмосковье 2 февраля

В этом году гонку "Лыжня России" посвятят предстоящей Олимпиаде

2 февраля в Подмосковье пройдет всероссийская гонка "Лыжня России". Ожидается, что на старт выйдут около 25 тысяч человек.

В настоящий момент уже зарегистрировано 13 тысяч участников, сообщает телеканал "Москва 24". В этом году соревнования "Лыжни России" посвящены Олимпийским играм в Сочи.

Основной проблемой для организаторов стал тонкий снежный покров в Подмосковье. Сейчас в Яхрому, где пройдет гонка, машины свозят снег со всего региона, также активно работают снежные пушки.

Из-за погодных условий организаторы вынуждены были изменить маршрут трассы. Гонка начнется в 12.00.

Отметим, что в этом году соревнования "Лыжни России" пройдут в 71 регионе страны.