СК завершил расследование дела о гонках на Gelandewagen

Расследование по резонансному делу гонщиков на Gelandewagen завершено

В столичном управлении СКР завершили расследование дела в отношении молодых людей, устроивших на своем Gelandewagen гонки с полицией, сообщает пресс-служба СКР.

Фигуранты дела – Абдувахоб Маджидов, Руслан Шамсуаров и Виктор Усков. Они обвиняются по статьям "Угроза применения насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти".

В мае этого года Абдувахоб Маджидов в компании своих приятелей устроил опасные гонки по Москве с демонстративным нарушением ПДД. Молодые люди на двух машинах рассекали по дороге, нарушая ПДД на виду у сотрудников полиции. Затем они пытались скрыться от инспекторов, пересекая сплошные полосы на высокой скорости, выезжая на тротуары и газоны.

При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и транслировали ее в Сети, сопровождая свои действия высказываниями в адрес сотрудников полиции.

Маджидов, кстати, уже лишен водительских прав на четыре месяца за выезд на встречную полосу во время гонок, также ему назначили административное наказание в виде 200 часов обязательных работ.

В ближайшее время обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет направлено на утверждение обвинительного заключения и далее – в суд.