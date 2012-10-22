Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября 2012, 17:36

Спорт

В Строгинской пойме прошли соревнования по лыжероллерному спорту

Фото: sport.mos.ru

20 октября в Строгинской пойме природно-исторического парка "Москворецкий" прошли соревнования по лыжероллерному спорту, роллерному спорту и гонках на инвалидных колясках. Победители и прзеры получили ценные награды.

В соревнованиях могли принять участие как профессионалы, так и любители активного отдыха. Трасса, которую предстояло пройти спортсменам, была протяженностью в 300 метров и обладала подъемом в середине дистанции.

Первым на старт вышли инвалиды-колясочники, затем в борьбу вступили роллеры и спортсмены-лыжероллисты, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Победители и призеры получили медали и ценные призы.

Ссылки по теме


гонки инвалидные коляски

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика