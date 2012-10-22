В Строгинской пойме прошли соревнования по лыжероллерному спорту

Фото: sport.mos.ru

20 октября в Строгинской пойме природно-исторического парка "Москворецкий" прошли соревнования по лыжероллерному спорту, роллерному спорту и гонках на инвалидных колясках. Победители и прзеры получили ценные награды.

В соревнованиях могли принять участие как профессионалы, так и любители активного отдыха. Трасса, которую предстояло пройти спортсменам, была протяженностью в 300 метров и обладала подъемом в середине дистанции.

Первым на старт вышли инвалиды-колясочники, затем в борьбу вступили роллеры и спортсмены-лыжероллисты, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Победители и призеры получили медали и ценные призы.