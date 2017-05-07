СМИ сообщили, что Макрон выбился в лидеры в заморских территориях Франции

Фото: ТАСС/Zuma/Эммануэль Макрон
Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон, согласно предварительным данным, лидирует на выборах президента в заморских территориях Франции, обгоняя своего противника Марин Ле Пен, сообщает "Газета.ру".
7 мая в 8 утра по местному времени (09:00 по московскому) во Франции открылись участки для голосования во втором туре выборов президента страны.
На пост главы государства претендуют лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и председатель движения "Вперед!" Эммануэль Макрон.
23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов.
На предвыборных дебатах в преддверии второго тура президентских выборов большинство телезрителей присудили победу Макрону. Ему отдали предпочтение 63 процента телезрителей, а Марин Ле Пен – 34 процента. Оставшиеся не определились с симпатиями.