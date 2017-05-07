СМИ сообщили, что Макрон выбился в лидеры в заморских территориях Франции

Фото: ТАСС/Zuma/Эммануэль Макрон

Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон, согласно предварительным данным, лидирует на выборах президента в заморских территориях Франции, обгоняя своего противника Марин Ле Пен, сообщает "Газета.ру".

7 мая в 8 утра по местному времени (09:00 по московскому) во Франции открылись участки для голосования во втором туре выборов президента страны.

На пост главы государства претендуют лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и председатель движения "Вперед!" Эммануэль Макрон.