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Культура

16 августа 2012, 16:54

Бесплатные занятия китайской гимнастикой пройдут в парках Москвы

гимнастика культура Департамент культуры Москвы цигун семейная и молодёжная политика

ИТАР-ТАСС

В парках Бабушкинский, Сокольники и Красная Пресня 17 августа стартует спортивная благотворительная акция "Древнекитайская дыхательная гимнастика долголетия", говорится на сайте департамента культуры.

В рамках акции в парках будут проходить бесплатные занятия оздоровительной китайской гимнастикой Цигун. Занятия будут идти на свежем воздухе по понедельникам, средам, пятницам и каждые выходные. Начало занятий – в 10.00.

"Секции в будние дни предназначены прежде всего для пожилых людей, которым особенно важно регулярно заниматься профилактической гимнастикой и иметь возможность укрепить свое здоровье с помощью несложных физических упражнений", - подчеркивается в материале.

Для привлечения к занятиям людей старшего поколения в соцсетях пройдет акция "Пригласите бабушку и дедушку в парк на оздоровительную гимнастику Цигун".

В выходные дни занятия будут проходить для всех желающих.

Гимнастика Цигун развивает гибкость, поднимает общий тонус, нормализует кровяное давление, а также снимает напряжение в области позвоночного столба. Занятия в парках будут проходить под присмотром профессиональных тренеров, отмечается в тексте.

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