Два человека погибли в Подмосковье после падения груза с башенного крана

Фото: ИТАР-ТАСС

Два человека погибли в результате падения груза с башенного крана в Клинском районе Московской области, сообщили M24.ru в пресс-службе подмосковного МВД.

По предварительным данным, трагедия в поселке Нарынка произошла из-за нарушения техники безопасности. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее M24. ru сообщало, что на Ходынском поле в результате падения башенного крана пострадал один человек.

Добавим, что подобные ЧП происходили в столичном регионе и раньше: 29 мая 2013 года в городе Домодедово упал башенный кран, погиб крановщик. Причиной падения спасатели назвали сход конструкции с рельс.