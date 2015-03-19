Школьник упал с железнодорожного моста и разбился

Руфер-подросток упал с железнодорожного моста и разбился

14-летний руфер-подросток погиб во время фотосессии на железнодорожном мосту рядом со станцией Водники Савеловского направления МЖД, передает телеканал "Москва 24".

Двое учеников восьмого класса снимали свое восхождение на мост на мобильный телефон.

Как сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Татьяна Морозова, когда подростки начали спускаться вниз, старший из них схватился рукой за провод высоковольтной линии, упал с моста и скончался от полученных травм.

Мост относится к жеоезнодороджной структуре. По результатам доследственной проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Прошлым летом еще один подросток упал с пешеходного моста через железную дорогу, схватившись за высоковольтные провода. Инцидент произошел над Киевским направлением Московской железной дороги в районе Веерной улицы.

Во время падения школьник зацепился руками за контактный провод и получил сильнейший удар током. Очевидцы вызвали "скорую помощь", которая госпитализировала ребенка в состоянии шока в одну из детских больниц города.

Мальчик был отправлен в реанимацию, где медики также обнаружили у него сильные ожоги рук и тела.