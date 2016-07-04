Полиция проверяет показания очевидцев трагедии на Клязьминском водохранилище

Фото: m24.ru/Александр Авилов

После того, как днем 3 июля на Клязьминском водохранилище спасатели МЧС обнаружили тело утонувшей накануне вечером невесты, полиция Московской области начала проверку показаний свидетелей трагедии, сообщают РИА "Новости".

"Предварительно установлено, что на территории Клязьминского водохранилища во время празднования свадебного мероприятия утонула женщина 1984 года рождения. Правоохранители обнаружили тело 3 июля, оно было направлено в морг. В настоящее время по данному факту проводится проверка", – заявили в пресс-службе ГУ МВД Подомосковья.

По словам очевидцев, отмечавших свадьбу было 20-25 человек. Компания выпивала, а затем решила переплыть на соседний берег. Из показаний неясно, кому именно принадлежала идея.

Подруга погибшей сообщила полиции, что та начала тонуть, не доплыв нескольких метров. Спасти невесту ей не удалось. Произошла трагедия в той части водоема, где купание было запрещено.

Клязьминское водохранилище существует с 1937 года и является одним из крупнейших искусственных водоемов Подмосковья, которое ежегодно привлекает множество отдыхающих, в том числе рыбаков и любителей водно-спортивных видов отдыха. В целях безопасности на водохранилище обустроены специальные пляжи.



Полиция также проверяет сообщения о смерти подростка на том же водохранилище.

По предварительным данным, двое подростков купались на необорудованном для этих целей участке водоема.

Один из них прыгнул в воду с крыши находящегося на водоеме плавательного средства в виде беседки, после чего начал тонуть. Второй подросток попытался спасти товарища, однако не смог вытащить его из воды.