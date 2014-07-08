Герб и флаг Москвы запретят "рисовать" на дорогах

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Столичные власти разработали новый порядок использования символики Москвы юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, рассказал M24.ru источник в мэрии. Согласно проекту документа (есть в распоряжении M24.ru), городскую символику - герб и флаг - запретят наносить на дорогах, тротуарах, велосипедных и пешеходных дорожках. Кроме того, если юридические лица захотят использовать в своем наименовании словесные символы столицы (слова "Москва" и образованные от него слова и словосочетания), они должны будут обратиться с соответствующей просьбой в Геральдический совет города. Тех, кто будет использовать символику без согласования, заставят переименоваться.

"Обращение подается в свободной форме, однако оно должно содержать информацию о планируемом наименовании юрлица, в том числе (при наличии) с переводом на иностранный язык, а также сведения о нахождении и целях деятельности компании. На согласование отводится 30 календарных дней со дня поступления обращения", - отметил собеседник M24.ru.

Согласно проекту документа, запрещено использование государственной символики Москвы в целях разжигания национальной розни, а также экстремисткой деятельности. "Использование символики не должно порочить или оскорблять Москву. Не допускается совместно использовать символику Москвы и мат, непристойные и оскорбительные образы, унижать человеческое достоинство", - сказал источник. Кроме того, коммерческим компаниям будет запрещено вводить в заблуждение потребителей и выдавать себя за госучреждение. Если же предприниматель будет использовать символику Москвы "с указанием на одобрение, а также поддержку органами государственной власти" своей деятельности, у него должно быть письменное согласие этих ведомств или должностных лиц.

Использование слова "Москва" и образованных от него форм в наименовании компаний должно отвечать "словообразовательным и стилистическим нормам современного русского языка". Кроме того, названия, в которых использовано слово "Москва", должны быть "благозвучными, удобными для произношения, легко запоминающимися". Если все эти условия будут выполнены, Геральдический совет выдаст разрешение на использование словесных символов, в противном случае юридическому лицу будет отказано. Правда, согласовывать слово "Москва" в названии не придется, если компания зарегистрирована в столице.

Геральдический совет может отозвать согласование, если компания нарушит правила использования словесных символов Москвы. При этом у юридического лица будет три месяца на то, чтобы устранить допущенные нарушения. Такой же "срок" дадут компаниям, которые использовали словесные символы Москвы без согласования совета. В противном случае организациям придется переименоваться.

Собеседник M24.ru сообщил, что власти разработают методические указания и инструкции по вопросам создания символики Москвы, а также ее размещения на фасадах, козырьках, флагштоках зданий и в помещениях.

Кроме того, будут разработаны штрафы за нанесение символики на дорожное покрытие. Наказывать рублем будут также предпринимателей, которые не следят за внешним видом флагов и гербов в общественных местах и на зданиях.

К слову, сегодня есть штрафы только за нарушение правил использования государственной символики Российской Федерации, для граждан они составляют от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 7 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей.

Напомним, Геральдический совет города Москвы появился в 2012 году. Его председателем является руководитель Мосгорнаследия Александр Кибовский. Совет был создан после того, как столичные власти заметили, что слишком много коммерческих фирм используют на своих товарных знаках городскую символику, в том числе, слова "Москва" и "московский". При этом за репутацией этих компаний никто не следит. Все разрешения на использование названий были выданы до 2009 года, а потом - с 2009 по 2012 гг. - комиссия, которая занималась их согласованием, вообще не собиралась.

Напомним, согласно городскому закону от 2003 года "О государственной и муниципальной символике", юрлица и индивидуальные предприниматели имеют право использовать государственную символику Москвы на своей продукции, товарных знаках, ярлыках, ценниках и упаковках товара, в рекламных объявлениях, а также в собственных названиях. Кроме того, коммерческие структуры могут вывесить герб и флаг Москвы "на зданиях, сооружениях, транспортных средствах, в помещениях, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям".

Член президиума общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Жарков отметил, что использование госсимволики, в основном, необходимо предпринимателям, устраивающим в городе массовые мероприятия. "Процедура для них должна быть максимально простой, так как они популяризируют городские площадки", - сказал эксперт.

При этом, по его словам, многие предприниматели, использующие госсимволику на товарных знаках, хотят выглядеть более респектабельно, кроме того, сейчас в обществе усилился национальный подъем. "Российский флаг, например, используется, в том числе, на многих стройках, - пояснил он. - Есть компании, позиционирующие себя как московские, они логично хотели бы получить доступ к столичной символике".

Исполнительный директор Союза геральдистов России Константин Моченов отметил, что запрет на нанесение гербов и флагов на столичных дорогах не должен быть окончательным. "Во многих европейских странах символы наносят на канализационные люки, но это не значит, что люди каким-то образом порочат символы города, наоборот они увековечивают свои символы", - сказал Моченов.

Мария Солтыс