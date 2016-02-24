Около 70 тысяч замечаний по Генплану ТиНАО поступило от местных жителей

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Около 70 тысяч замечаний по Генплану Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) было получено от местных жителей, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Было получено большое количество замечаний по Генплану – около 70 тысяч. Предварительные варианты развития территорий были серьезно пересмотрены. Как показывает практика, то что можно учесть – это примерно 1 процент.
Большинство замечаний касаются качество трассировки уличной сети. Было много вопросов по использованию зеленых территорий", – цитирует Кузнецова МИА "Россия сегодня".
Отметим, что генплан ТиНАО планируется вынести на рассмотрение в Мосгордуму в апреле 2016 года. В документе будет прописан план развития новых территорий на ближайшие 20 лет.
Округа Москвы хотят поделить на градостроительные зоны. Для каждой из таких зон предусмотрят предельную плотность и высоту застройки, а также составят градостроительные карты.
Ранее сообщалось, что генплан планируется утвердить до 1 июля 2016 года.