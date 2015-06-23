Сегодня в СМИ: выходные в 2016 году и возврат прав за примерное поведение

Фото: M24.ru

Минфин представил правительству курс на социальную сдержанность

На совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева Минфин представил свое видение бюджета на 2016-2018 годы. Помимо уже анонсированного отказа от индексации пенсий по уровню текущей инфляции в 2015 году, сообщает "Коммерсантъ".

Речь идет о десятках новых инициатив по сокращению соцрасходов, которые с 2006 года росли много быстрее доходов страны. Выслуга лет для военной пенсии, по мнению Минфина, должна составлять 30 лет вместо 20, число госслужащих предлагается сократить еще на 10%, с неработающих брать платежи за страховку ОМС, стоит уменьшить численность ЗАТО и прекратить поддерживать наукограды.

HeadHunter проанализировала зарплаты выпускников вузов

Вслед за Министерством образования и науки, которое на прошлой неделе опубликовало данные о зарплатах выпускников вузов, свои выводы представили и участники рынка труда. Рекрутинговая компания HeadHunter представила результаты исследования, как меняется зарплата выпускника в течение нескольких лет после начала карьеры, пишет "Коммерсантъ".

Как оказалось, выгоднее всего учиться на программиста, юриста или банковского служащего — со временем им начинают платить больше, чем остальным. При этом, уверяют эксперты, нынешний кризис несильно отразился на уровне зарплат выпускников вузов.

Вернуть права можно будет досрочно за примерное поведение

Водители, лишенные прав, смогут вернуть их себе после половины срока за примерное поведение. Соответствующий законопроект после долгих перипетий вышел на финишную прямую. Профильный комитет Госдумы рекомендовал его к рассмотрению в первом чтении, передает "Российская газета".

Напомним, что автор этой инициативы - сенатор от Карелии Владимир Федоров - уже давно продвигает такую идею. По его словам, еще в советские годы была такая практика, как досрочный возврат водительского удостоверения за примерное поведение. Если у нас даже по уголовным статьям предусмотрено условно-досрочное освобождение, то почему бы такое не завести и для административной ответственности.

Минтруд наметил 29 выходных на 2016 год

29 дней в следующем году мы будем отмечать федеральные праздники. Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2016 году. Сейчас он проходит общественное обсуждение, сообщает "Российская газета".

Новогодние каникулы вновь продлятся 10 дней - с 1 по 10 января. Напомним, по трудовому законодательству, если праздничный день выпадает на выходной, то день отдыха переносится на другой рабочий день. За счет этих переносов и удлиняются зимние каникулы, да и в другие сезоны на праздники россиянам выпадает дольше отдыхать.

Начался проект по раздельному сбору мусора

В подмосковном Протвино начался тестовый проект по раздельному сбору мусора. В 40 дворах установили отдельные контейнеры для пластиковых отходов, куда жителям предлагается складывать пустые бутылки, полиэтиленовые пакеты и прочий подлежащий переработке пластиковый мусор, пишет "Российская газета".

Протвино для этого эксперимента было выбрано не случайно. В городе расположен завод по переработке пластика. Там собранные жителями отходы моют, прессуют, дробят и гранулируют, а из получившегося сырья изготавливают бахилы, мешки для мусора, ведра и трубы. Причем весь процесс - от использованных бутылок до новой трубы - занимает всего лишь сутки.

В правительстве предложили забрать у пенсионеров 2,5 трлн рублей

Бюджет может сэкономить более 2,5 трлн руб. в ближайшие три года, отказавшись от индексации пенсий и социальных выплат на уровень прогнозной инфляции, подсчитал Минфин. Но против выступает социальный блок правительства, передает "РБК".

Так, в 2016 году предлагается уменьшить уровень индексации с запланированных в текущем трехлетнем бюджете 7% до 5,5%. В 2017 году предлагается сократить индексацию до 4,5% (с 6,3%) и в 2018 году — до 4% (с 5,1%).

Повышение тарифов ОСАГО выводит страховщиков из кризиса

В январе – мае 2015 г. страховщики ОСАГО увеличили сборы на 41% до 74,32 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА), сообщают "Ведомости".

При этом число заключенных договоров практически не изменилось (-1%) и составило 15,8 млн.

Авиакомпании оборудуют самолеты высокоскоростным Wi-Fi

На завершившемся в воскресенье авиашоу в Ле-Бурже авиакомпании и их партнеры анонсировали новые услуги беспроводной связи, которые вскоре должны стать доступными пассажирам во время авиаперелетов, пишут "Ведомости".

Долгое время Wi-Fi либо был полностью недоступен в полете, либо рассматривался перевозчиками как потенциально незначительный источник дохода. Но благодаря новым технологиям ситуация может в корне измениться.