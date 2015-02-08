Бумажные СМИ в России могут подорожать из-за роста цен на бумагу

Газеты и журналы могут подорожать из-за роста цен на бумагу

Из-за курса валют на 50 процентов могут вырасти цены на бумагу и материалы для печати. В первую очередь это коснется газет и журналов, передает телеканал "Москва 24".

По словам президента Гильдии издателей периодической печати Сергея Моисеева, мелованная бумага с декабря подорожала на 20 процентов, а с 1 марта на 15 процентов подорожает газетная бумага.

Эксперты считают, что если не принять срочные меры, каждое второе бумажное СМИ в России может разориться.

"Цены на бумажные издания вырастут на 30-50 процентов, и примерно на столько же упадут объемы рекламы в газетах", - прогнозирует министерство связи и массовых коммуникаций.

По их данным, российским целлюлозно-бумажным комбинатам из-за текущего курса выгоднее работать на экспорт, а внутренние цены они пытаются выровнять с европейскими. Поэтому печатная отрасль терпит серьезные убытки. Поддержать ее предлагают с помощью фиксированных цен на бумагу и рекламу.

Напомним, столичное правительство и бизнес подготовили совместный антикризисный план. Всего было рассмотрено более 100 предложений, сформированных Московской торгово-промышленной палатой, аппаратом уполномоченного по правам предпринимателей столицы, членами клуба инвесторов, общественными организациями, представляющими интересы бизнеса, а также благотворительными фондами.