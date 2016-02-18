В Москве утвердят схему теплоснабжения до 2030 года

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В Москве планируют утвердить схему теплоснабжения до 2030 года с учетом потребностей ТиНАО. Об этом говорится в документах департамента топливно-энергетического хозяйства. Проект схемы предусматривает строительство и реконструкцию 280 км теплосетей на всей территории Москвы, из них порядка 95 км в ТиНАО. По предварительным оценкам, на реализацию проекта потребуется приблизительно 291,6 млрд руб.

"Общая протяженность участков тепловых сетей, рекомендуемая к новому строительству и реконструкции на территории города Москвы и Московской области, составляет порядка 280,3 км. В том числе от энергоисточников, расположенных на территории ТиНАО – 95,6 км", – говорится в документации департамента.

В проекте схемы указывается, что сегодня в капитальном ремонте нуждается около 25% основного теплового оборудования, а в ТиНАО потери тепловой энергии на теплосетях вдвое превышают норму, при этом удельный расход воды на собственные нужды в 2,5 раза больше установленных нормативов. На присоединенных территориях может потребоваться реконструкция 12 паровых турбин, техническое перевооружение 8 энергоблоков, замена 7 газовых турбин и реконструкция 28 паровых энергетических котлов. Помимо этого, 15 малых котельных в Троицком и Новомосковском округах являются подвальными, что противоречит действующим требованиям. За 2013-2014 годы были ликвидированы 11 подвальных малых котельных.

В пресс-службе департамента топливно-энергетического хозяйства не смогли оперативно ответить на уточняющие вопросы m24.ru.

В ТиНАО доля жилой застройки выше, чем в остальных округах Москвы. В Новомосковском округе жилые здания составляют 85 процентов фонда, а в Троицком округе – 94,3 процента. Общественных зданий больше в НАО – 15 процентов, а в ТАО только 5,7 процента. При этом почти 61 процентов всех жилых зданий, расположенных на территории этих округов, приходятся на индивидуальный жилой фонд. В Москве в целом жилье составляет 61,3 процента от общего фонда зданий, 38,7 процента – общественные строения. Согласно ретроспективным данным, за последние 15 лет строители обеспечили на территории "старой" Москвы прирост до 87,7 млн кв. м общей площади зданий различного функционального назначения. При этом общая площадь зданий жилищно-коммунального сектора города составляет 387,87 млн кв. м. Для эффективного обеспечения этих объемов теплом была пересмотрена схема теплоснабжения. За счет квартальных тепловых станций, расположенных на территории ТиНАО, удалось значительно увеличить долю водогрейных котлов. Рассматриваются варианты перераспределения тепловой нагрузки в зоны, которые располагают резервом тепловой мощности.



Эксперт аналитического центра при Правительстве РФ и доцент Московского энергетического института Евгений Гашо рассказал, что на первом этапе создания схемы были тщательно просчитаны все теплоэнергетические потребности округов.

"За первый этап работы, который мы делали в НИиПИ "Энергопром" еще в 2009 году, мы несем полную ответственность. Это была качественная работа, там была полная электронная схема, подсчитаны все балансы, эффективность и надежность программы считалась с математической точностью", – сказал он.

Гашо добавил, что в идеале необходимо менять все сети теплоснабжения и турбины, однако в целом в теплоснабжении столицы порядок наведен. "Самое дорогое – это менять турбины, теплосети и раньше перекладывались и, если не брать "халтурные" трубы, то будет все достаточно эффективно", – подчеркнул собеседник m24.ru.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, что в долгосрочные программы развития теплоснабжения могут вноситься изменения, а расчеты делаются с некоторым запасом.

"В данной программе все должно быть полностью синхронизировано. Если это долгосрочная программа, то можно будет внести в течение времени какие-то изменения в случае, если будут какие-то несоответствия за пятилетний период", – отметил он.

По словам эксперта, в "старой" Москве достаточно реконструировать существующие теплосети.

"На территории "старой" Москвы нужна, по сути, реконструкция, чтобы повысить эффективность и надежность систем, например, для отсутствия перерывов в доступности горячей воды летом. По ТиНАО, где как раз планируется новое строительство, все будет зависеть от инвесторов: как они будут приходить, как будут выделяться земли, насколько будут быстро продаваться объекты недвижимости, которые построят", – заключил Пикин.

До 2030 года планируется реконструкция центральной котельной в Энергокомплексе "Троицк". Кроме того, в ближайшей перспективе к вводу запланированы энергоисточники во Внуково (ввод в 2016 г.), Кожухово (ввод в 2018 г.) и в Щербинка (II-IV пусковой комплекс ввод в период до 2030 г.). В настоящее время строительство этих объектов практически завершено.

Помимо этого, В ТиНАО построят новый канализационный коллектор протяженностью 20 км. Отходы хозяйственно-бытовой канализации будут направляться из Мосрентгена на Курьяновскую станцию аэрации. В свое время Курьяновские очистные сооружения сделали с колоссальным запасом. Их мощности хватит на очистку стоков из районов поселений Мосрентген, Сосенское, Воскресенское, Московский. В этих поселках построят более мелкие коллекторы и соединят с большим коллектором, идущим из Мосрентгена.

Виталий Воловатов, Анатолий Федотов