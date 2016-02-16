Форма поиска по сайту

Пять этажей жилого дома рухнули в Ярославле после взрыва газа

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославле обрушился подъезд, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального центра МЧС.

Инцидент произошел по адресу: улица Судостроителей, дом 25 строение 9. В результате взрыва произошло обрушение перекрытий с первого по пятый этаж, под завалами находятся люди.

Всего в подъезде проживает 40 человек. На данный момент общее число спасенных составляет четыре человека. Пожара на месте взрыва удалось избежать, но существует угроза обрушения остальных конструкций. Жильцы остальных трех подъездов эвакуированы.

