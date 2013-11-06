Форма поиска по сайту

Новости

06 ноября 2013, 17:41

Экономика

В Москве построили семь новых автоматизированных станций подачи газа

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва переходит на новые газораспределительные пункты (ГРП), поставляющие газ в крупнейшие предприятия города, в том числе Мосэнерго и МОЭК. Об этом на форуме городского хозяйства рассказал главный инженер Мосгаза Андрей Горбачев.

Реконструкция ГРП ведется уже 2 года. За это время здания и оборудование 1950-1960-х годов заменили на современное, иностранного производства. По словам Горбачева, старое не соответствовало экологическим требованиям и зачастую было опасным.

Современные конструкции устанавливаются всего за полгода, тогда как на установку старых уходило по три года. Также в новых пунктах снижена шумовая нагрузка, они полностью автоматизированы. К настоящему времени смонтировано 7 ГРП.

газ Мосгаз ГРП

